Продавцы Wildberries, чей товар хранился на логистических комплексах в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область), могут не получить компенсацию за утраченную продукцию — согласно действующей редакции оферты компании атаки беспилотников отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, освобождающим маркетплейс от ответственности.

РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила: юридической обязанности возмещать утраченный товар у компании нет, однако она пообещала проработать объемы выплат и другие меры финансовой поддержки продавцов.

Условие о форс-мажоре появилось в редакции оферты №98, вступившей в силу 7 июля 2026 года — за две недели до атак. Документ прямо относит обстрелы, взрывы и падения беспилотных летательных аппаратов на склады к обстоятельствам непреодолимой силы, при которых компенсация за уничтоженный или поврежденный товар со стороны маркетплейса не выплачивается.

Предыдущая редакция оферты №97, действовавшая с 18 июня по 6 июля, такого прямого указания на БПЛА не содержала. В Wildberries называют изменение «уточняющим», хотя ранее подобного пункта об освобождении от ответственности именно за удары беспилотников в документе не было.

Юристы указывают на возможную уязвимость этой позиции для товара, переданного на склад до 7 июля: на момент приемки условие о безусловном отнесении последствий атак БПЛА к форс-мажору в договоре отсутствовало, и компания изменила распределение рисков в одностороннем порядке уже после того, как товар оказался у нее на хранении.

Именно вокруг партий, принятых по прежней редакции оферты, разворачивается основная часть претензий продавцов — юридически значимым шагом для них может стать досудебная претензия с требованием доказать форс-мажор и причинно-следственную связь, а при отказе — обращение в Арбитражный суд Московской области.

Несмотря на отсутствие формальных обязательств, Wildberries анонсировала первые оперативные меры поддержки продавцов. С 18 июля компания ввела скидку на хранение товаров на ряде складов на 45 дней со дня поставки, а также обнулила стоимость транзитных поставок в региональные логистические комплексы — это должно ускорить перераспределение остатков и снизить издержки продавцов, чьи поставки не удалось разместить на пострадавших объектах. Товары, находившиеся непосредственно на складах в Котовске и Электростали, временно сняты с продажи.

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Кроме того, от WB Банка запущены дополнительные меры поддержки:



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Разработка полноценного механизма выплат продавцам за утраченный товар, по словам Татьяны Ким, потребует до 30 дней — компании необходимо провести оценку масштаба ущерба, прежде чем определить объем компенсаций. Дополнительные меры финансовой поддержки прорабатываются совместно с WB Банком.

Параллельно Сбербанк открыл прием заявок на реструктуризацию кредитов для предпринимателей, потерявших товар в результате пожаров, — обращения рассматриваются индивидуально, банк также бесплатно консультирует пострадавших селлеров по вопросам страхования и оформления реструктуризации.

Помимо мер для продавцов, компания объявила о выплатах пострадавшим сотрудникам и семьям погибших: 2 млн рублей семьям погибших и 1 млн рублей пострадавшим в тяжелом состоянии. Электросталь являлась вторым по объему обработки заказов логистическим объектом Wildberries в России, что усиливает масштаб предстоящей работы по восстановлению поставок и урегулированию претензий продавцов.

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