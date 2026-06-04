Российское направление гостиничного бизнеса Wildberries стартует в 2026 году. Компания рассчитывает объединить под своим брендом порядка ста объектов размещения по всей стране, сообщила глава RWB Татьяна Ким во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на ПМЭФ-2026. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Подобная модель уже действует за пределами России. Отели под брендом Wildberries работают в Турции и Египте, а следующим этапом станет запуск сети внутри страны с акцентом на внутренний туризм.

На первом этапе проект охватит Сочи и другие территории Черноморского побережья. В перспективе в него войдут гостиничные объекты Алтая и ряда других российских регионов. При выборе партнеров компания ориентируется на сегмент, который сочетает высокий уровень обслуживания и доступную стоимость.

Использовать бренд WB Travel смогут только объекты, соответствующие установленным требованиям. Помимо модернизации номерного фонда и инфраструктуры, предполагается внедрение дополнительных сервисов, среди которых кафе, пространства для семей с детьми и детские клубы.

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RWB развивает детский отдых как самостоятельное направление — с отдельным брендом, никак не связанным с WB Travel. Ким сообщил, что сейчас идут переговоры примерно с 200 лагерями из предварительного перечня.

Выходить на платформу они будут поэтапно: часть — сразу под брендом RWB. В отелях планируют открыть пункты выдачи заказов Wildberries, а в детских лагерях компания рассматривает другой формат присутствия.

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