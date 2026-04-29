Чартерный перевозчик Azur Air почти полностью переключился на сотрудничество с туроператором Fun & Sun, который участвует в развитии туристических сервисов Wildberries. По данным источников «Ведомостей», летняя программа рейсов в Анталью почти целиком сформирована под этого партнера.

До 2022 года основным заказчиком Azur Air был Anex Tour — на него приходилась большая часть загрузки авиакомпании. Но в 2026 году ситуация изменилась кардинально — около 99% рейсов в Анталью теперь выполняются под запросы Fun & Sun.

Участники рынка считают, что такое перераспределение чартерных мощностей может сказаться на стоимости отдыха в Турции. При снижении конкуренции между туроператорами и ограниченном количестве самолетов цены на пакетные туры могут вырасти уже этим летом.

Одновременно меняется и логистика Anex Tour. Компания начала использовать рейсы турецкой Air Anka для перевозки части клиентов из ряда российских городов, включая Казань, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. В Azur Air эту информацию не подтвердили, заявив, что такие рейсы не входили в планы перевозчика.

Дополнительным фактором остается положение самой авиакомпании. Ранее Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня из-за вопросов к техническому обслуживанию. Во флоте перевозчика числится 23 Boeing, но эксплуатируется менее половины.

На этом фоне рынок обсуждает возможное расширение туристического бизнеса Wildberries & Russ. Ранее появлялась информация о потенциальной покупке Azur Air, однако компания официально отрицала факт переговоров.

При этом интерес Wildberries к отрасли уже очевиден. Компания приобрела Fun & Sun, а также запустила собственный сервис WB Travel, через который можно бронировать билеты, отели, экскурсии и туры.

Фактически маркетплейс формирует собственную экосистему путешествий — от продажи турпродукта до транспортной составляющей. Это может серьезно изменить расстановку сил на рынке уже в ближайшие сезоны.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.