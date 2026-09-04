Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров (ППТ) для продавцов. Они уже работают в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. На одном из тестовых объектов обработали более 10 тыс. единиц товара.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

ППТ становятся промежуточным звеном между продавцами и логистикой Wildberries. При работе по модели FBW («Склад WB») селлер передает в такой пункт целую партию, которую затем отправляют на логистический объект компании. По модели FBS («Маркетплейс») продавец сам хранит товар и собирает отдельный заказ, привозит его в ППТ, а Wildberries доставляет посылку в выбранный покупателем пункт выдачи.

Приемом поставок функции ППТ не ограничиваются: пункты также могут временно хранить возвраты продавцов. Владелец получает вознаграждение за каждую принятую коробку — по тому же принципу, что и партнеры, управляющие ПВЗ. Если возврат остается в пункте более трех дней, Wildberries дополнительно оплачивает его хранение.

Для открытия ППТ потребуется помещение площадью от 100 кв. м с отдельным входом и подъездом для разгрузки. Делать специальный ремонт и оформлять объект в фирменном стиле не нужно, однако партнер должен установить стол, минимум два стеллажа, компьютер или планшет, сканер и пять камер видеонаблюдения. Подать заявку могут как собственники подходящей недвижимости, так и арендаторы.

Для селлеров ППТ становятся дополнительным местом отгрузки наряду со складами и сортировочными центрами. При работе по FBW новый формат сокращает маршрут самого продавца, хотя после приемки партия все равно отправляется на логистический объект Wildberries. Для участников FBS схема еще заметнее: они хранят товар, комплектуют и упаковывают заказ, но после передачи в ППТ его дальнейшую доставку до выбранного покупателем ПВЗ берет на себя маркетплейс.

ППТ — не единственный партнерский логистический формат, который развивает Wildberries. В начале августа RWB объявила о тестировании партнерских фулфилмент-центров площадью от 200 кв. м: они могут принимать, маркировать, хранить, комплектовать и отгружать товары продавцов. У ППТ ниже порог входа — от 100 кв. м — и уже набор операций: прием и сканирование поставок, а также временное хранение возвратов. Развитие обоих проектов совпало по времени с последствиями атак на склады, но компания не называла повреждение объектов причиной расширения партнерской сети.

Для собственников и арендаторов коммерческих помещений ППТ становятся новым форматом бизнеса внутри логистической сети Wildberries. Доход складывается из вознаграждения за каждую принятую коробку и дополнительной платы за хранение возвратов дольше трех дней, однако конкретные тарифы компания пока не назвала. Заявки принимаются по всей России, но число будущих пунктов и сроки их запуска не раскрыты: дальнейшая география будет зависеть от интереса потенциальных партнеров.

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