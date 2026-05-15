Wildberries вместе с туроператором Fun&Sun развивает гостиничное направление WB Travel и постепенно расширяет сеть курортных отелей за рубежом. Как рассказали в пресс-службе RWB, проект вышел на новый этап и теперь представлен в двух странах.

В Турции начали работу первые четыре отеля под брендом WB Travel. Они открылись на популярных курортах Сиде, Кемера и Аланьи и работают под названиями WB Travel Serra Park, WB Travel Pirates Park, WB Travel Anita Matiate и WB Travel Club Bayar.

Все отели работают по системе «все включено» и относятся к категории четыре звезды. Перед запуском в них обновили номера, общие зоны, рестораны и лобби, чтобы адаптировать объекты под семейный отдых.

В центре концепции WB Travel — отдых с детьми. В отелях есть бассейны с горками, игровые зоны, детское меню и сервисы для семей. Также развиваются дополнительные форматы досуга для детей, включая программы совместно с Fun&Sun и детский клуб Toucan.

Первым шагом проекта стал Египет: именно там ранее открылся первый отель WB Travel, который использовался как тестовая площадка для запуска и настройки формата зарубежных курортных объектов.

