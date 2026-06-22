Компания Polymarket, работающая в сфере рынков прогнозов, платила создателям контента за публикацию вводящих в заблуждение видеороликов о якобы успешных ставках пользователей. К такому выводу пришло расследование The Wall Street Journal.

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Журналисты издания проанализировали более тысячи видеороликов, связанных с Polymarket, а также изучили обучающие материалы, которые компания предоставляла авторам. По данным WSJ, многие ролики создавались с использованием «почти идеальных копий» сайта Polymarket, где демонстрировались сделки и прибыли, которых на самом деле не существовало.

После публикации видео распространялись через сеть аккаунтов в социальных сетях, которую, как утверждает издание, организовал маркетинговый подрядчик компании. Такая стратегия позволяла создавать впечатление, что пользователи получают реальные доходы от ставок на платформе.

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WSJ также сообщил, что Polymarket запрещала авторам указывать в публикациях, что они получают оплату за продвижение. Однако после того как журналисты начали задавать вопросы, некоторые создатели контента стали добавлять в свои профили отметку @polymarket partner.

Один из авторов, студент Разин Хан, который сотрудничал с Polymarket до марта, сравнил такие ролики с рекламой фастфуда, где продукт выглядит лучше, чем в реальной жизни. По его словам, создатели просто показывали происходящее на платформе.

При этом сама платформа отвергла обвинения в намеренном введении пользователей в заблуждение. Компания заявила, что «привержена поддержанию точных, справедливых и прозрачных рынков» и намерена провести проверку своего рекламного контента.

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