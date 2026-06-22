Компания Polymarket, работающая в сфере рынков прогнозов, платила создателям контента за публикацию вводящих в заблуждение видеороликов о якобы успешных ставках пользователей. К такому выводу пришло расследование The Wall Street Journal.
Журналисты издания проанализировали более тысячи видеороликов, связанных с Polymarket, а также изучили обучающие материалы, которые компания предоставляла авторам. По данным WSJ, многие ролики создавались с использованием «почти идеальных копий» сайта Polymarket, где демонстрировались сделки и прибыли, которых на самом деле не существовало.
После публикации видео распространялись через сеть аккаунтов в социальных сетях, которую, как утверждает издание, организовал маркетинговый подрядчик компании. Такая стратегия позволяла создавать впечатление, что пользователи получают реальные доходы от ставок на платформе.
WSJ также сообщил, что Polymarket запрещала авторам указывать в публикациях, что они получают оплату за продвижение. Однако после того как журналисты начали задавать вопросы, некоторые создатели контента стали добавлять в свои профили отметку @polymarket partner.
Один из авторов, студент Разин Хан, который сотрудничал с Polymarket до марта, сравнил такие ролики с рекламой фастфуда, где продукт выглядит лучше, чем в реальной жизни. По его словам, создатели просто показывали происходящее на платформе.
При этом сама платформа отвергла обвинения в намеренном введении пользователей в заблуждение. Компания заявила, что «привержена поддержанию точных, справедливых и прозрачных рынков» и намерена провести проверку своего рекламного контента.
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