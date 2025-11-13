Пользователи соцсети X (ранее Twitter) столкнулись с масштабным сбоем после обновления системы безопасности. Согласно сообщениям в соцсетях, многие не могут войти в свои аккаунты или застревают в бесконечных циклах аутентификации, а часть пользователей вовсе потеряла доступ к профилям.

Freepik

Причиной стала обязательная переактивация двухфакторной аутентификации (2FA), которую компания запустила после перехода на новый домен x.com.

Еще 24 октября команда X объявила, что пользователям, использующим автоматические ключи безопасности, необходимо повторно пройти регистрацию, чтобы их устройства были привязаны к новому домену. Пользователей, использующих приложения-аутентификаторы, это не касалось.

Компания объяснила, что изменение связано с постепенным отказом от старого домена twitter.com, который с мая 2024 года перенаправляет пользователей на x.com. Проблема в том, что ключи безопасности «привязаны» к домену twitter.com и не могут быть перенесены автоматически. Поэтому пользователи должны были вручную отменить старую привязку и заново активировать защиту на новом домене.

X предупредила, что после 10 ноября 2025 года пользователи, не прошедшие повторную регистрацию, будут заблокированы до тех пор, пока не обновят метод двухфакторной защиты.

Срок истек — и тысячи пользователей теперь сообщают о сбоях: при попытке переактивации система выдает ошибки или зацикливает процесс входа.

Инцидент стал очередной проблемой для X, принадлежащей Илону Маску, который приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд. С момента сделки компания пережила массовые сокращения, технические сбои и череду репутационных кризисов.

На запрос журналистов в X не ответили. Сам Илон Маск, по всей видимости, не затронут ошибкой — он продолжает активно публиковать посты на своей платформе.