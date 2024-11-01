Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, ведет переговоры о привлечении нового раунда финансирования. По оценкам, его объем составит около $40 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

В мае компания уже привлекла инвестиции в размере $6 млрд. После окончания торгов сумма финансирования может почти вдвое превысить текущую оценку xAI, которая на сегодняшний день составляет $24 млрд.

Маск основал xAI в прошлом году. Вскоре после этого компания, которая недавно переехала в офис, где раньше располагалась OpenAI, разработала свою первую ИИ-модель под названием Grok.

Теперь xAI предлагает корпоративный API. Компания заявляет, что обучает следующее поколение моделей искусственного интеллекта на кластере, состоящем из 100 тыс. графических процессоров Nvidia.

Маск часто утверждает, что данные X дают xAI существенное преимущество перед конкурентами. В этом месяце X изменила свою политику конфиденциальности, чтобы разрешить третьим сторонам, включая xAI, обучать модели на сообщениях пользователей X.

Ранее стартап Black Forest Labs, финансируемый Andreessen Horowitz и разработавший компонент генерации изображений для помощника Grok от xAI, представил бета-версию своего API и новую модель. Пользователям предлагаются модели генерации изображений под названием Flux. Разработчики могут выбирать, какую из них встроить в свои приложения или сервисы. Также доступны такие дополнительные функции, как модерация контента и ограничения по разрешению изображений.