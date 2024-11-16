Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, привлекает до $6 млрд при оценке в $50 млрд, сообщает CNBC. По словам источников, финансирование, которое должно завершиться в начале следующей недели, представляет собой комбинацию из $5 млрд, ожидаемых от суверенных фондов Ближнего Востока, и $1 млрд от других инвесторов, некоторые из которых могут увеличить свои инвестиции. Деньги будут использованы для приобретения 100 тыс. чипов Nvidia.

В начале месяца xAI уже вела переговоры о привлечении нового раунда финансирования в объеме около $40 млрд. Компания заявила что обучает следующее поколение моделей искусственного интеллекта на кластере, состоящем из 100 тыс. графических процессоров Nvidia.

В прошлом году xAI выпустила чат-бота под названием Grok, который был создан по образцу «Автостопом по галактике». По заявлению компании, чат-бот прошел двухмесячное обучение и обладал знаниями об Интернете в режиме реального времени.

С помощью Grok xAI намерена напрямую конкурировать с такими компаниями, как создатель ChatGPT — OpenAI, которую Маск помог основать до того, как конфликт с соучредителем Сэмом Альтманом заставил его покинуть проект в 2018 году. xAI также составит конкуренцию технологии Bard от Google и чат-боту Claude от Anthropic.

Маск начинает активно работать с новой администрацией над подходом к ИИ и технологиям в целом после входа в ближний круг Трампа, который планирует отменить указ президента Джо Байдена об ИИ. Он заявил, что закон препятствует инновациям в области искусственного интеллекта.

Ранее Илон Маск и его команда xAI построили суперкластер из 100 тыс. графических процессоров Nvidia H200 Blackwell всего за 19 дней. По словам генерального директор Nvidia Дженсена Хуанга, создание суперкомпьютера такого размера у большинства компаний займет около четырех лет. Суперкластер представляет собой прорыв в инфраструктуре ИИ.