Компания xAI, основанная американским бизнесменом Илоном Маском, представила новую функцию «долговременной памяти» для своего чат-бота Grok. Теперь бот может запоминать детали из прошлых разговоров с пользователем и давать более персонализированные рекомендации на основе выявленных предпочтений.

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Функция памяти уже доступна в бета-версии на Grok.com и в мобильных приложениях для iOS и Android всем, кроме пользователей из Евросоюза и Великобритании. Пользователи могут полностью отключить эту функцию через настройки, а отдельные «воспоминания» можно удалить, нажав на соответствующий значок в веб-интерфейсе Grok.

«Воспоминания прозрачны, вы можете точно видеть, что знает Grok, и выбирать, что он должен забыть», — говорится в официальном сообщении аккаунта Grok в социальной сети X. Компания xAI также работает над интеграцией функции памяти в версию Grok для платформы X.

Ранее OpenAI улучшили аналогичную функцию в своем ChatGPT — после обновления нейросеть получила доступ ко всем чатам пользователя. До сих пор пользователи ChatGPT должны были вручную регулировать «воспоминания» бота.