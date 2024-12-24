Американская компания Xerox купит производителя лазерных принтеров Lexmark. Об этом компания сообщила на своем сайте. Сумма сделки составит $1,5 млрд, что включает долги компании. Для покупки Xerox вдвое сократит годовые дивиденды. Закрытие ожидается во втором полугодии 2025 года.

В пресс-релизе компании сказано, что сумма сделки составит $1,5 млрд, включая задолженность компании, а также обязательства перед действующими владельцами, азиатскими инвесткомпаниями Ninestar Corp., PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre.

Представители Xerox сообщили, что компания оплатит сделку имеющимися у нее средствами и за счет привлечения нового долга. Для финансирования покупки Xerox также вдвое сократит годовые дивиденды с $1 до $0,5 на акцию. Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2025 года.

По мнению генерального директора Xerox Стива Бандровчака, сделка укрепит основной портфель Xerox print и создаст более широкий глобальный бизнес в области печати и услуг управляемой печати. Кроме того, она поможет компании обслуживать клиентов на растущем рынке цветных принтеров формата А4 и расширит ее присутствие Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По прогнозам Бандровчака, новая организация будет обслуживать более 200 тыс. клиентов в 170 странах с 125 производственными и дистрибьюторскими предприятиями в 16 странах. Вместе Lexmark и Xerox владеют пятью крупнейшими мировыми долями на каждом из рынков печати, начального, среднего и производственного уровня, а также являются ключевыми игроками на рынке управляемых услуг печати .

Ранее французская косметическая компания L’Oreal договорилась о приобретении Gowoonsesang Cosmetics у швейцарского ретейлера Migros. В ее состав входит также южнокорейский бренд по уходу за кожей Dr.G. Стоимость сделки не раскрывается.