Наа презентации смартфонов Xiaomi 17T компания продемонстрировала своего гуманоидного робота в действии. Он самостоятельно взял смартфон одной рукой и сделал фотографию прямо на сцене.

Boliviainteligente, Unsplash

Робот с темно-серым тканевым покрытием и логотипом Xiaomi на груди показал, что может удерживать смартфон и управлять им одной рукой. Для таких действий нужна точная моторика — именно ее компания и сделала главным акцентом демонстрации.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь также рассказал о результатах команды робототехники. По его словам, она победила в конкурсах CVPR 2026 и ICRA 2026 — двух крупных международных площадках в области компьютерного зрения и робототехники.

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По словам Лэй Цзюня, Xiaomi хочет вывести гуманоидных роботов за пределы лабораторий и научить их работать в реальной среде. Речь идет не только о сценических демонстрациях, но и о задачах, которые такие роботы смогут выполнять в быту или на производстве.

Главным визуальным моментом стала работа робота со смартфоном. Он удерживал устройство одной рукой и делал снимки, а Xiaomi представила это как шаг к более универсальному обращению с предметами в повседневной среде.

Робот стал частью более широкой стратегии Xiaomi в области embodied AI — систем искусственного интеллекта, которые взаимодействуют с миром через физическое тело. Компания рассчитывает развивать такие технологии для промышленности и бытовых сценариев.

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