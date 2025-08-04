Xiaomi представила голосовую ИИ-модель MiDashengLM-7B с открытым исходным кодом, которая усилит функциональность ее электромобилей и бытовых устройств. Об этом сообщила пресс-служба китайской компании.

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Новая модель MiDashengLM-7B основана на собственной голосовой технологии Xiaomi, уже применяемой в электромобилях и устройствах умного дома. Теперь в нее интегрирована открытая модель Qwen2.5-Omni-7B, разработанная Alibaba.

По данным компании, MiDashengLM-7B демонстрирует выдающуюся производительность, превосходя конкурентов по скорости и эффективности обработки звука. Модель способна распознавать речь, окружающие звуки и музыку.

Выпуск MiDashengLM-7B отражает стратегию Xiaomi по поиску новых драйверов роста за пределами основного бизнеса — производства смартфонов. Электромобили и искусственный интеллект становятся приоритетными направлениями для компании. Решение сделать модель открытой соответствует общей тенденции в китайской технологической отрасли.

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В конце июня Xiaomi анонсировала сразу несколько амбициозных проектов. Недавно стало известно о регистрации товарного знака для процессора XRING O2, который, как ожидается, станет преемником первого 3-нанометрового чипа собственной разработки XRING O1. Параллельно компания готовится к выпуску своих первых «умных» очков с функциями искусственного интеллекта.