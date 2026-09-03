Пользователи сразу нескольких популярных нейросетей в четверг, 3 сентября, сообщили о проблемах с их работой. Жалобы поступали на Claude, ChatGPT, Gemini и Grok. Однако говорить о едином глобальном сбое ИИ-индустрии не следует: сервисы столкнулись с разными проблемами, а часть из них уже восстановила работу.

Unsplash

Наиболее серьезная проблема на момент публикации сохраняется у Claude. Официальная страница статуса Anthropic сообщает о повышенном числе ошибок при работе с моделью Claude Sonnet 5. Статус partial outage («частичный сбой») получили веб-версия Claude, API, Claude Code и Claude Cowork. Компания расследует причины сбоя.

Проблемы сегодня возникали и у ChatGPT. OpenAI зафиксировала повышенное число ошибок в ChatGPT Work Mode, однако инцидент оказался кратковременным и был устранен. Сейчас официальная страница статуса компании сообщает, что системы работают нормально.

Независимые сервисы мониторинга также фиксировали всплеск жалоб на Google Gemini. Пользователи из разных стран сообщали об ошибках и медленной работе сервиса. По данным мониторинга, проблемы продолжались около двух часов и позднее были устранены. Жалобы поступали и от пользователей Grok. Сообщения об ошибках и проблемах с API фиксировались сразу в нескольких странах. Однако официального сообщения компании xAI о причине сбоя на момент публикации найти не удалось.

При этом проблемы затронули далеко не все популярные нейросети. Официальные страницы статуса Perplexity и DeepSeek сообщают о нормальной работе сервисов.

А что в России?

Российские сервисы мониторинга сбоев не подтверждают массовую недоступность нейросетей в стране.

По данным Detector404, на проблемы жалуются и российские пользователи ChatGPT. На странице Claude также зафиксировано много новых массовых жалоб российских пользователей, а равно как и отдельные пользователи сообщают о проблемах с Gemini.

Зато без заметных массовых проблем, согласно данным Detector404, работает и российский GigaChat.

Отдельные проблемы в ночь на 3 сентября возникали у сервисов «Яндекса». Пользователи сообщали о недоступности поиска, « Диска» и других сервисов компании, а также о проблемах с «Алисой» и устройствами умного дома. Однако этот сбой выглядит отдельным от проблем зарубежных ИИ-сервисов.

Причина пока неизвестна

Общую причину проблем установить пока не удалось. У сервисов разные владельцы и инфраструктура, а компании не сообщали о едином техническом инциденте, который мог бы одновременно вывести из строя несколько крупнейших нейросетей.

Поэтому корректнее говорить не о «падении всего искусственного интеллекта», а о серии почти одновременных сбоев у нескольких крупных игроков рынка.

Что это значит для бизнеса

ИИ постепенно становится рабочей инфраструктурой бизнеса, но по надежности пока остается обычным интернет-сервисом. Компании используют нейросети для написания кода, работы с документами, поиска информации, поддержки клиентов и создания контента. Поэтому даже несколько часов простоя могут остановить часть привычных рабочих процессов.

Поэтому любому бизнесу нужно помнить, что если вся работа компании завязана на одну нейросеть, план Б лучше придумать до того, как ИИ решит взять выходной.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.