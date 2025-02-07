«Яндекс Аренда» запустил новый сервис для партнеров. Теперь риелторы могут воспользоваться личным кабинетом, где можно разместить квартиры для долгосрочной аренды, отслеживать актуальные статусы по сдаче недвижимости, а также видеть полученный в рамках партнерской программы заработок. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Программа дает риелторам возможность получать стабильный пассивный доход от сдачи квартир на долгосрочный период. При этом, основную часть рабочих процессов выполняет сервис, а для арендных сделок используются цифровые технологии.

Также риелторы могут отслеживать актуальный статус по всем сделкам, что позволяет быть в курсе, на каком этапе находится сдача квартиры. После того как арендатор найден, агент получает выплату. Весь доход от сдачи жилья на площадке сервиса отображаться в личном кабинете.

С каждой сданной квартиры партнеры сервиса получают 50% от первого арендного платежа в Москве и Московской области и 70% — от сдачи квартир в других регионах. При повторной сдаче квартиры агент получает еще 10% от первого ежемесячного платежа.

После сдачи жилья собственникам, риелторы могут продолжить с ними сотрудничество, когда владельцы жилья решат продать квартиру. Для этого сервис передаст недвижимость в работу агенту-участнику программы.

Руководитель продукта «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева рассказала, что сервис запущен для того, чтобы сделать работу риелторов удобнее. В планах компании — расширение его функционала на основе пожеланий агентов по недвижимости.

Партнерам «Яндекс Аренды», помимо пассивного заработка, предлагается также и дополнительное образование. Для них регулярно проходят вебинары о рынке недвижимости и актуальных трендах сегмента долгосрочной аренды.

Дорофеева отметила также, что участниками программы стали уже более 3 тыс. риелторов. В среднем доход активных риелторов составляет более 182 тыс. руб. в месяц в Москве и около 108 тыс. руб. — в Санкт-Петербурге и других регионах. Однако есть и агенты, чей заработок достигает почти 250 тыс. руб.

Напомним, что за 2024 год предложение съемного жилья в России выросло почти в два раза, до 81,6 тыс. объявлений. Эксперты сообщили, что основной прирост произошел в последние три месяца. Количество арендного жилья за четвертый квартал увеличилось на 45%, а за весь год прирост составил 86%.