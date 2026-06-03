«Яндекс» закрыл сделку по продаже 100% группы компаний «Авто.ру» структуре «Т-Технологий». Сумма составила 35 млрд рублей. Все необходимые согласования выполнены, одобрение Федеральной антимонопольной службы получено. Соглашение о сделке было подписано еще в марте 2026 года, закрытие состоялось 2 июня.

ChatGPT

В периметр сделки входят три основных актива: сервис объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру» (ежемесячная аудитория — 33 млн пользователей), B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» (более 3 100 дилерских центров, около 800 тыс. продаж автомобилей с пробегом ежегодно), а также F&I-платформа для автодилеров «еКредит», интегрированная с более чем 20 банками. Все три актива перейдут под управление ООО «Т-Авто» при сохранении бренда, команды и самостоятельного операционного контура.

«Яндекс» приобрел «Авто.ру» в 2014 году за $175 млн — более 7 млрд руб. по курсу того времени. С тех пор ежемесячная аудитория сервиса выросла с 12 млн до 33 млн пользователей. Таким образом, в рублях сумма продажи примерно впятеро превышает цену покупки двенадцатилетней давности. Возврат на вложенный капитал по портфелю активов «Яндекса» достигает 33% — этот показатель компания приводит как подтверждение дисциплины в управлении активами.

Зачем «Авто.ру» нужен Т-Банку?

Для «Т-Технологий» логика сделки строится на возможности создать вертикально интегрированную автомобильную платформу. «Т-Технологии» ожидают, что синергия обеспечит дополнительный операционный доход от 45 млрд рублей в течение трех лет.

По данным «Автостата», в 2025 году в России было реализовано 6,24 млн легковых автомобилей с пробегом, что примерно в пять раз превышает объем первичного рынка. Глубина проникновения автокредитов в сегменте автомобилей с пробегом составляет только 9,52% против 71,1% для новых машин. Именно этот разрыв «Т-Технологии» намерены закрывать через объединение классифайда с собственными финансовыми сервисами.

Для финансирования сделки использовались заемные средства. Это позволило «Т-Технологиям» не отвлекать операционный капитал от ключевых направлений. «Яндекс», в свою очередь, намерен перенаправить вырученные средства в быстрорастущие технологические направления — прежде всего в развитие ИИ-продуктов, хотя конкретные направления в официальных комментариях не раскрываются.

Сделка вписывается в процесс постепенного переформатирования портфеля «Яндекса». Компания последовательно избавляется от активов, которые не являются прямыми драйверами роста в ИИ-эпоху. «Авто.ру» — устойчивый, но зрелый классифайд без очевидных синергий с языковыми моделями и агентными технологиями. Для «Т-Технологий», напротив, крупнейшая в стране площадка автомобильных объявлений — это точка входа в полный цикл сделки, начиная от поиска автомобиля и заканчивая его страхованием и кредитованием.

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