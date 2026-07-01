«Яндекс Такси» начал переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимитов на отпуск топлива для автомобилей такси. Компания рассчитывает, что особые условия позволят водителям реже сталкиваться с ситуациями, когда действующего лимита не хватает для полноценной смены.

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Одновременно компания завершает доработку сервиса «Яндекс Про», в котором водители смогут получать актуальную информацию о наличии топлива на конкретных АЗС. Новый инструмент должен сократить время на поиск подходящей заправки и вернуть водителям часть времени, которое сейчас уходит на очереди и лишние поездки.

В «Яндекс Такси» заявили, что пока не фиксируют системного роста цен на поездки или массового оттока водителей из-за ситуации с топливом. При этом в городах, где действуют ограничения на его продажу, водителям приходится проводить на заправках значительно больше времени. В результате сокращается продолжительность их работы на линии.

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Переговоры начались на фоне перебоев с топливом сразу в нескольких регионах России. В Крыму была приостановлена свободная продажа частным лицам, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, а в Дагестане, Красноярском крае и нескольких областях ограничили объем топлива, который можно приобрести за одну заправку. В таких условиях водителям приходится заранее планировать маршрут и тратить больше времени на поиск АЗС.

Представители таксопарков уже заметили сокращение числа активных водителей. Некоторые стали реже выходить на линию, избегать дальних маршрутов и не брать заказы в центр города из-за риска остаться без топлива. По оценкам отдельных компаний, отток водителей ускорился на 5−20%, а дополнительное время на поиск АЗС сократило число заказов, которые можно выполнить за смену.

Если ограничения сохранятся, число водителей на линии может продолжить снижаться, особенно в периоды высокого спроса. При сокращении предложения пассажиры рискуют дольше ждать машину и чаще сталкиваться с повышенной стоимостью поездок, поскольку динамическое ценообразование учитывает соотношение свободных автомобилей и заказов. Поэтому доступ к топливу становится для рынка такси не только операционной проблемой, но и фактором, способным повлиять на цены и доступность поездок.

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