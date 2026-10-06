«Яндекс» вошел в седьмой выпуск рейтинга 100 самых популярных потребительских ИИ-продуктов венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z). В списке мобильных приложений он соседствует с ChatGPT, Gemini, Claude и другими глобальными сервисами. Ранее в рейтинг уже попадал «Яндекс Браузер» с Алисой AI.

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Рейтинг a16z выходит дважды в год и считается одним из ориентиров для оценки того, какие ИИ-продукты действительно добираются до массового пользователя. В отличие от рейтингов, построенных на оценках экспертов или инвестиционной привлекательности компаний, a16z смотрит прежде всего на фактическое использование: в веб-рейтинге учитываются уникальные месячные посещения по данным Similarweb, в мобильном — месячная активная аудитория по данным Sensor Tower. Поэтому попадание в список говорит о масштабе потребительского использования, а не о качестве продукта или размере бизнеса.

В седьмом выпуске a16z отмечает, что рынок потребительского ИИ становится более зрелым: новых продуктов в рейтинге оказалось всего 11 — это минимальное число дебютов за семь выпусков. При этом сами авторы признают, что привычные показатели трафика и месячной аудитории все хуже отражают реальное использование ИИ, поскольку технологии всё чаще становятся частью уже существующих приложений, браузеров и рабочих инструментов.

На этот сдвиг обращает внимание и руководитель приложения «Яндекс с Алисой AI» и «Яндекс Браузера» Петр Аброськин. По его словам, попадание «Яндекса» в рейтинг подтверждает, что массовый пользователь знакомится с ИИ не только через отдельные нейросети.

«Для нас попадание в рейтинг a16z — подтверждение того, что массовый пользователь знакомится с ИИ не только в самостоятельных ИИ-приложениях, но и в привычных сервисах. К Алисе AI можно обратиться, например, прямо в «Браузере» и поисковом приложении, она всегда под рукой там, где человек и так решает свои задачи», — заявил он «Инку».

В начале осени 2026 года недельная аудитория «Алисы AI» в приложениях «Яндекса» достигла исторического максимума — 41 млн пользователей, добавил Аброськин.

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В новом выпуске a16z отдельно акцентирует, что нейросети все чаще встраиваются в браузеры, офисные приложения, поисковые системы и другие сервисы, которыми люди уже пользуются. Из-за этого рейтинг постепенно начинает недооценивать продукты, которые используются постоянно, но не существуют как отдельное ИИ-приложение.

Для «Яндекса» это уже не первое появление в рейтинге. В шестом выпуске a16z отдельно выделила «Яндекс Браузер» с интегрированной «Алисой AI»: его месячная мобильная аудитория оценивалась в 71 млн пользователей, что вывело продукт в десятку крупнейших мобильных ИИ-продуктов мира. В том же выпуске впервые в веб-рейтинг попал GigaChat «Сбера».

За два последних выпуска в рейтинге оказалось три попадания российских AI-продуктов: «Яндекс Браузер» с Алисой AI и GigaChat в шестом выпуске и «Яндекс» — в седьмом. В более ранних доступных выпусках a16z — с третьего по пятый — эти продукты в основных списках не фигурировали.

При этом a16z в новом выпуске расширила картину рынка. Помимо веб- и мобильного рейтингов впервые появился список по наблюдаемым расходам американских потребителей на ИИ-продукты — на основе данных YipitData. Он показывает, что популярность и способность зарабатывать на пользователях не всегда совпадают: 29 из 50 крупнейших поставщиков по потребительским расходам не попали ни в веб-, ни в мобильный рейтинг. Данные YipitData основаны на панельной выборке и не отражают совокупную выручку компаний.

По словам Аброськина, «Яндекс» рассматривает свое появление в рейтинге именно как подтверждение подхода, при котором ИИ становится частью привычной экосистемы.

«Яндекс появляется в рейтинге не впервые: в предыдущем отчете авторы отдельно выделяли «Браузер» с «Алисой AI» в контексте формирования самостоятельной российской ИИ-экосистемы. В новом выпуске один из ключевых выводов — усиление привычных сервисов, в которых ИИ стал частью основного пользовательского опыта. Для нас это подтверждение перспективности подхода, который мы развиваем в нашей экосистеме», добавил он.

Что это значит для бизнеса

Рейтинг a16z показывает важный сдвиг: конкуренция за пользователя происходит уже не только между отдельными нейросетями. ИИ становится функцией браузера, поиска, редактора изображений, офиса или другого сервиса, который человек и так открывает каждый день.

Для разработчиков это означает борьбу не только за создание лучшей самостоятельной нейросети, но и за место внутри уже существующих пользовательских сценариев. А для компаний из традиционных цифровых отраслей — еще один сигнал, что ИИ постепенно превращается из отдельного продукта в базовый слой пользовательского опыта.

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