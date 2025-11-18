Компания Яндекс запустила новый сервис «Промптхаб» — масштабную онлайн-площадку, предназначенную для обмена готовыми сценариями использования нейросетей (промптами). Ключевая цель проекта — сделать возможности искусственного интеллекта доступными для самой широкой аудитории, включая пользователей, не имеющих специальных знаний в этой области. Подробности — в распоряжении «Инка».

Скиншот «Промптхаб»

Платформа решает одну из главных проблем при работе с ИИ — необходимость грамотно формулировать запросы. Качество ответа нейросети напрямую зависит от качества промпта.

«Промптхаб» предлагает обширную библиотеку, где уже собрано более тысячи готовых и проверенных промптов на самые разные темы: от планирования путешествий и составления меню до оживления старых фотографий, выбора автомобиля или гаджета.

Пользователю необходимо лишь найти подходящий сценарий и подставить в него свои персональные данные. Понравившийся промпт можно мгновенно опробовать, отправив его прямо из интерфейса «Промптхаба» в чат с Алисой AI.

Каталог охватывает такие сферы, как учеба, карьера, здоровье, дом, дети, финансы, искусство и технологии.

Найти нужный сценарий можно через тематический каталог или с помощью интеллектуальной поисковой системы, которая понимает смысл запроса и подбирает все релевантные варианты.

Социальная составляющая и система мотивации

«Промптхаб» позиционируется не только как база знаний, но и как сообщество для обмена опытом. Любой пользователь или компания могут добавлять на платформу собственные промпты, которые после модерации становятся доступны всем. Также можно оценивать работы других участников, ставя лайки. Самые популярные промпты попадают на главную страницу сервиса.

Для отслеживания личного прогресса в освоении ИИ Яндекс ввел специальный показатель — «ИИндекс». Он отражает, насколько активно и эффективно пользователь взаимодействует с нейросетями. На его рост влияют частота использования промптов, публикация собственных работ, получение лайков и активность в общении с Алисой AI и другими нейросетями компании. ИИндекс обновляется раз в сутки и отображается в личном кабинете на «Промптхабе» и на главной странице Яндекса.

Еще одна важная часть платформы — обучающий раздел. Специально к запуску сервиса Яндекс разработал серию бесплатных курсов по искусственному интеллекту, рассчитанных на разный уровень подготовки. Среди них — курсы по основам написания промптов, работе с ИИ-агентами, кибербезопасности, анализу данных и генерации изображений и видео. Для более опытных пользователей на платформе проводятся креативные челленджи, например, по созданию настольной игры или съемке альтернативной концовки известного фильма с помощью нейросетей.