Yandex B2B Tech сообщил о запуске платформы SourceCraft. С ее помощью IT-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.»

В SourceCraft есть все необходимое для работы с кодом, в том числе инструменты для автоматизации CI/CD-процессов, умная навигация и встроенный ИИ-ассистент, который помогает дописывать код. Сейчас платформа работает в режиме тестирования и, чтобы ей воспользоваться, нужно подать заявку.

Навигация по коду в SourceCraft устроена так же, как и в привычных для большинства разработчиков средах программирования (IDE).

При этом в интерфейсе платформы можно настроить поиск по коду через ключевые слова или названия файлов, а также полноценно изучить структуру кода. Это позволяет сделать процесс обработки больших пул-реквестов более удобным и быстрым.

Для автодополнения кода (code completion) в платформу встроен ИИ-ассистент SourceCraft Code Assistant. Сервис поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие.

Работу ассистента протестировали уже тысячи пользователей, вскоре в нем появится режим чата. Также инструмент доступен как отдельный плагин для VSCode и Jetbrains.

Руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов сообщил, что над запуском SourceCraft работала большая команда с опытом создания IT-инструментов. Сейчас решение готово к тестированию внешними разработчиками.

Платформа SourceCraft доступна через веб-интерфейс, а в будущем появится ее нативная интеграция с сервисами Yandex Cloud, которая позволит развернуть проект в облачной инфраструктуре «по кнопке». Кроме этого, платформа будет работать по модели on-premise — для использования на собственных серверах.

Вскоре на SourceCraft будут доступны функции сканирования секретов и поиска уязвимостей в цепочках поставок. С их помощью пользователи смогут усилить комплексную защиту IT-проектов.

Кроме этого, в SourceCraft будут совершенствоваться средства автоматизации, без которых невозможна работа с большими кодовыми базами.

Ранее Yandex B2B Tech и «Яндекс 360 для бизнеса» объявили о выходе корпоративной версии сервиса для работы с онлайн-досками. Сейчас она доступна по модели on-premise.