В Японии впервые число людей в возрасте 100 лет и старше превысило 100 тысяч. В сентябре в стране насчитали 107 677 столетних жителей — такие данные приводит Gerontology Research Group со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Joey Huang, Unsplash

За год количество долгожителей увеличилось почти на 8 тыс. Рост продолжается уже 56 лет подряд — японское ведомство фиксирует новый максимум по этому показателю каждый год.

При этом среди людей старше 100 лет значительно больше женщин. На них приходится около 88% всех столетних жителей — 94 298 человек.

Высокая продолжительность жизни давно стала одной из особенностей японской демографии. В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в стране составляла около 84 лет, согласно данным Всемирного банка. Исследователи связывают этот показатель, в частности, с особенностями рациона и доступностью медицинской помощи. Еще одним фактором называют распространенную в Японии идею «икигай» — стремление находить смысл и цель в повседневной жизни.

В стране живут и люди, перешагнувшие 110-летний рубеж. Среди них — 114-летняя Фуё Кисимото из Киото и 112-летний Хикару Като из Кумамото.

Рекордное число долгожителей, однако, одновременно указывает на масштаб демографических изменений, с которыми сталкивается Япония. Население страны сокращается, а рождаемость остается на исторически низком уровне. На фоне этого растет доля пожилых людей, которым может требоваться медицинская помощь и длительный уход.

Старение населения также отражается на рынке труда. Число людей трудоспособного возраста уменьшается, тогда как расходы на социальное обеспечение и уход за пожилыми растут. Поэтому увеличение числа японцев, доживающих до 100 лет, сопровождается для страны серьезными экономическими и демографическими вызовами.

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