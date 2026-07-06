Легендарный актер Дик Ван Дайк отметил свое 100-летие вскоре после выхода новой книги о счастливой жизни. Одним из своих главных правил он называет привычку смотреть на мир с оптимизмом. Исследования действительно связывают такой настрой с большей продолжительностью жизни, хотя не доказывают, что именно он помог Ван Дайку дожить до ста лет.

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Дику Ван Дайку исполнилось 100 лет 13 декабря 2025 года. За несколько недель до юбилея актер выпустил книгу «100 правил для жизни до 100 лет» с подзаголовком «Руководство оптимиста к счастливой жизни». В одном из интервью он рассказывал, что почти никогда не просыпается в плохом настроении и обычно старается замечать хорошую сторону происходящего.

Личная история одного актера не может доказать пользу оптимизма, но она совпадает с результатами ряда наблюдательных исследований. В них позитивный взгляд на будущее был связан с более долгой жизнью и большей вероятностью дожить до глубокой старости.

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Оптимизм может прибавить годы жизни

В статье для The Conversation психолог и исследовательница позитивной психологии Джоланта Берк собрала научные работы о связи эмоционального настроя с продолжительностью жизни. По ее словам, результаты нескольких крупных исследований действительно указывают на преимущество людей с более оптимистичным взглядом на будущее.

Исследования находили связь между оптимизмом, более низким уровнем хронического стресса и долголетием. Однако универсального рецепта, позволяющего прожить сто лет, не существует, а собственное отношение к жизни нельзя полностью отделить от здоровья, дохода, образования и поддержки близких. Люди способны менять отдельные привычки и способы справляться со стрессом, но не могут просто выбрать оптимизм как гарантированную защиту от старения.

Одним из самых известных примеров стала работа на материалах Nun Study. Ученые проанализировали автобиографии 180 молодых католических монахинь, написанные в 1930-х годах, а затем сопоставили эмоциональную окраску текстов с возрастом смерти участниц. В группах, использовавших больше слов и выражений с положительной окраской, разница в медианной продолжительности жизни достигала примерно десяти лет.

В 2019 году исследователи проанализировали данные почти 70 тыс. американских женщин и более 1,4 тыс. мужчин. Более высокий уровень оптимизма был связан с увеличением продолжительности жизни в среднем на 11−15% и более высокой вероятностью дожить как минимум до 85 лет. При этом авторы не утверждали, что оптимизм сам по себе стал причиной такой разницы.

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Почему позитив влияет на здоровье

Ученые пока не знают, чем именно объясняется эта связь. Вероятно, одновременно работают несколько психологических, поведенческих и физиологических механизмов.

Более оптимистично настроенные люди в среднем легче обращаются за поддержкой, активнее решают возникающие проблемы и чаще придерживаются полезных для здоровья привычек. Это может уменьшать длительную стрессовую нагрузку и косвенно поддерживать здоровье. Возможна и обратная связь — человеку без серьезных заболеваний и материальных трудностей обычно проще сохранять оптимизм.

На важность социальных связей указывает и Гарвардское исследование развития взрослых, которое ведется с 1938 года и считается одним из самых продолжительных проектов такого рода. Его участники, наиболее довольные близкими отношениями в 50 лет, в среднем отличались лучшим здоровьем к 80 годам. Работа не доказывает, что отношения определяют старение сами по себе, но показывает, что социальное благополучие может быть важным долгосрочным показателем здоровья.

Разделить долголетие на 30% генетики и 70% образа жизни не получится. Прежние исследования обычно оценивали наследуемость продолжительности жизни в 20−30%, однако работа, опубликованная в Science в январе 2026 года, повысила оценку для внутренне обусловленной продолжительности жизни примерно до 50%. Это не означает, что судьба каждого человека наполовину записана в генах, а остальное полностью зависит от его решений — на продолжительность жизни также влияют среда, медицина, социальные условия и случайные события.

Другим знаменитым долгожителем стал британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо, которому 8 мая 2026 года исполнилось 100 лет. Он продолжал работать, участвовать в публичных проектах и сохранять интерес к профессии даже в глубокой старости. Однако его биография, как и история Ван Дайка, может лишь проиллюстрировать возможную роль активности и увлеченности, но не доказать ее влияние на продолжительность жизни.

Исследования людей среднего и старшего возраста регулярно связывают чувство цели с лучшим физическим и психологическим состоянием, более высокой активностью и меньшим риском когнитивного снижения. Однако большинство таких работ остается наблюдательным. Они не позволяют точно определить, чувство цели поддерживает здоровье или более здоровым людям проще сохранять планы и интерес к жизни.

Сам Ван Дайк тоже не сводит долголетие к одному оптимизму. В книгах и интервью он говорит о движении, юморе, любви, любопытстве и удаче, а старость описывает как сочетание физических изменений, состояния души и обстоятельств.

Одного оптимизма недостаточно, чтобы гарантировать долгую жизнь. Однако наблюдательные исследования регулярно связывают позитивный взгляд на будущее, крепкие отношения, физическую активность и чувство цели с более здоровым старением. Рассматривать их следует не как секрет долголетия, а как части большой картины наряду с генетикой, медицинской помощью, условиями жизни и случайностью.

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