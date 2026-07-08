Японская компания ispace, специализирующаяся на доставке грузов на Луну, объявила о запуске нового сервиса для отправки полезной нагрузки на лунную поверхность на базе многоразового корабля Starship компании SpaceX. В ispace рассчитывают, что такой формат позволит снизить стоимость лунных миссий для заказчиков.

Kamran Abdullayev, Unsplash

По условиям соглашения ispace приобрела 500 кг грузового пространства на одном из будущих полетов Starship за $50 млн. Миссия запланирована на 2030 год. Компания намерена разработать собственный лунный посадочный аппарат, который доставит на поверхность Луны полезную нагрузку клиентов, отправивших грузы этим рейсом Starship.

В ispace называют новый сервис «интегратором доступа к Луне». По словам исполнительного вице-президента компании Хидеари Камии, он станет своего рода «автобусом» до Луны и дополнит существующее направление по разработке специализированных посадочных модулей, которые работают скорее как «такси» для доставки грузов непосредственно на поверхность спутника.

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Ранее ispace дважды пыталась посадить аппараты на Луну после запусков на ракете Falcon 9, однако обе миссии — в 2023 и 2025 годах — завершились неудачей. Несмотря на это, компания планирует к 2030 году провести три успешные посадки аппаратов серии Ultra, включая миссию по программе NASA для коммерческой доставки грузов на Луну.

Гендиректор ispace Такеши Хакамада заявил, что сотрудничество со SpaceX позволит компании «экспоненциально» ускорить развитие бизнеса в сфере лунной инфраструктуры.

В SpaceX также приветствовали расширение партнерства. Вице-президент по коммерческим продажам Стефани Беднарек отметила, что сервисы ispace помогут расширить возможности для отправки небольших полезных нагрузок на поверхность Луны.

При этом соглашение не является эксклюзивным. NASA планирует использовать Starship для первой высадки астронавтов на Луну по программе Artemis, а американская компания Astrolab уже зарезервировала место на одном из будущих полетов корабля для доставки своего лунохода. По словам Хакамады, именно SpaceX первой предложила ispace стать интегратором грузовых миссий на Starship.

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