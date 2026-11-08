Европейский стартап Proxima Fusion заключил меморандумы о взаимопонимании с двумя японскими промышленными партнерами. Компания из Мюнхена договорилась о сотрудничестве с корпорацией Fujikura и предприятием Kyoto Fusioneering. Подписание документов состоялось 28 октября в Токио.

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Соглашение с японской компанией Fujikura предполагает изучение планов по промышленному производству специализированной ленты в Германии. Эта организация с 141-летней историей занимается выпуском высокотемпературных сверхпроводников.

Металлическая лента способна проводить электрический ток практически без резистивных потерь при относительно высоких температурах. Материал сматывают в катушки для формирования мощных магнитов. Они необходимы для удержания и контроля раскаленной плазмы внутри стелларатора.

Генеральный директор Proxima Fusion Франческо Скиортино отметил позицию корпорации Fujikura как ведущего производителя сверхпроводников. Японская компания имеет штат из более чем 50 тыс. человек по всему миру и обладает опытом в индустрии оптических волокон.

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Руководство корпорации считает сверхпроводящую ленту новым стандартом индустрии по аналогии с оптоволокном. Стартап Proxima Fusion изучает планы строительства завода в Нижней Саксонии. К 2030 году предприятие планирует выпускать около 5 тыс. километров ленты ежегодно.

Финансирование объекта стоимостью 140 млн евро частично покроют средства от летнего инвестиционного раунда. В июле стартап привлек 468 млн долларов, после чего его оценка составила 2,4 млрд евро. Для демонстратора термоядерного синтеза Alpha потребуется около 20 тыс. километров металлической ленты.

Проект будущей электростанции Stellaris потребует еще 40 тыс. километров этого специализированного материала. Запуск производства в Германии поможет Европе создать необходимую экспертизу в этой отрасли.

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Глава Proxima Fusion выразил уверенность в первенстве своей компании при запуске коммерческой пилотной станции. Предприниматель ожидает, что установка стартапа сможет выдавать энергию в сеть уже в начале следующего десятилетия.

Для достижения рентабельности электростанция должна стать максимально простой в эксплуатации. Основными конкурентами европейского проекта выступают американские компании Commonwealth Fusion Systems и Helion Energy.

Дополнительную конкуренцию создает канадская организация General Fusion. Китай также располагает рядом аналогичных программ в сфере термоядерной энергетики. Подготовка цепочек поставок для этой технологической ниши требует многолетнего предварительного планирования.

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