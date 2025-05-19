Nippon Steel готова инвестировать $14 млрд в U.S. Steel, включая $11 млрд в инфраструктуру до 2028 года и до $4 млрд в новый завод, если американские власти одобрят заявку на покупку второй крупнейшей в США сталелитейной компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и источники. Предложение является новой попыткой японской компании добиться одобрения сделки, заблокированной экс-президентом США Джо Байденом по соображениям нацбезопасности.

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Сделка стоимостью $14,9 млрд, анонсированная в декабре 2023 года, столкнулась с противодействием Байдена и нынешнего главы американского государства Дональда Трампа, стремившихся заручиться поддержкой избирателей Пенсильвании, где находится штаб-квартира U.S. Steel.

Nippon Steel увеличила инвестиционные обязательства с $1,4 млрд до $2,7 млрд в августе 2024 года и пообещала сохранить штаб-квартиру в Питтсбурге. Однако новая администрация Трампа, начавшая работу 20 января, инициировала 45-дневную проверку сделки, которая завершится 21 мая, после чего у республиканца будет 15 дней на решение.

Вице-председатель Nippon Steel Такахиро Мори на прошлой неделе встречался с американскими чиновниками в Вашингтоне, чтобы продвинуть сделку.

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Неясно, убедят ли инвестиции Трампа, хотя два источника сообщают, что его администрация настаивала на их увеличении. При этом публичные заявления республиканца о предпочтении «инвестиций», а не покупки, или миноритарной доли вместо полного контроля снижают уверенность экспертов в одобрении сделки, отмечает агентство.