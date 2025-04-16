Международный аэропорт Оита в городе Кунисаки (Япония) с 13 апреля по 13 октября 2025 года, на время проведения выставки Expo 2025 в Осаке, будет официально носить название Оита Hello Kitty. После мероприятия он вернется к первоначальному имени.

The Global Guy / Shutterstock.com / Sanrio

Аэропорт будет называться в честь популярного персонажа поп-культуры — кошечки по имени Китти.

До октября 2025 года авиаузел будет встречать путешественников и посетителей выставки фотофонами и студиями с участием Hello Kitty и других персонажей Sanrio.

Оита — второе место в Японии, где есть тематический парк Sanrio. Harmonyland был открыт в апреле 1991 года. Это парк развлечений, который является сестринским парком Sanrio Puroland, открывшегося годом ранее в городе Тама, Токио.

Автобус-шаттл, соединяющий аэропорт Оита Hello Kitty и парк развлечений Harmonyland, будет курсировать с августа по октябрь 2025 года.

Фото: Unpsplash Читать также The Verge: OpenAI разрабатывает аналог соцсети Х

Правительство префектуры Оита объявило о планах маркетинговой и брендинговой кампании для аэропорта в марте 2025 года. Губернатор Оита Киитиро Сато заявил, что правительство рассчитывает получить «значительный эффект» от брендинговой кампании и продвижения.