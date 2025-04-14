Международный аэропорт Кансай в Японии, расположенный на двух искусственных островах в Осакском заливе, с момента постройки опустился на 11,5 м, сообщает Bild. К 2056 году конструкция может и вовсе полностью уйти под воду.

Аэропорт был построен за $20 млрд и открыт в 1994 году. Сейчас он обсуживает 30 млн пассажиров в год. С основной территорией страны он соединен мостом длиной 3,75 км.

Кроме того, аэропорт Кансай имеет самое длинное здание терминала в мире — 1,7 км. Он также известен тем, что за все время работы его сотрудники не потеряли ни одной единицы багажа.

Конструкция аэропорта рассчитана на то, чтобы выдержать даже землетрясение: взлетно-посадочные полосы покрыты специальной асфальтобетонной смесью, которая позволяет им изгибаться и деформироваться.

Однако вес аэропорта оказывает слишком сильное давление на морское дно и оно начинает проседать. В первые годы работы аэропорта инженеры ожидали, что он опустится на 8 м в течение 50 лет, однако этот показатель был превышен уже на момент открытия.