Акции GoPro (Nasdaq: GPRO) выросли более чем на 183% за последнюю неделю торгов на фоне сообщений о новом инвесторе и предстоящем слиянии, в рамках которого компания дополнит бизнес решениями в сфере искусственного интеллекта.

Unsplash

Рост акций начался после того, как стало известно о покупке блогером и режиссером Marquiplier 8,5% акций GoPro — сделка была заключена еще летом, но раскрыта только сейчас. Блогер стал крупнейшим частным инвестором компании.

В тот же день GoPro объявила о планах слияния с производителем компонентов для ИИ-оборудования Starman Optical Inc. По условиям сделки компания сохранит производство камер, но добавит направление продажи ИИ-компонентов.

На фоне этих новостей акции GoPro продолжили расти: в премаркете четверга бумаги прибавили еще более 10%. Компания, испытывавшая трудности на рынке экшн-камер в последние годы, получает возможность диверсифицировать бизнес.

Читайте также У обанкротившегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель

Условия сделки — доли сторон в объединенной компании, оценка Starman Optical и сроки закрытия — на момент публикации не раскрывались.

Слияние вписывается в более широкий тренд, когда производители потребительской электроники ищут точки роста в сегменте ИИ-компонентов и оборудования на фоне спроса на инфраструктуру для обучения и работы моделей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.