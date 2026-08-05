Компания NexTouch, выпускающая интерактивные экраны и школьные доски, подтвердила планы выкупить активы обанкротившегося производителя телевизоров «Квант». Новый владелец рассчитывает перезапустить производственные мощности и сохранить профессиональную команду предприятия. Возможную сумму сделки участники рынка оценивают в 1−1,5 млрд руб. Информация об этом появилась после признания ООО «Квант» банкротом.

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В NexTouch заявили, что процедура банкротства не изменила стратегию компании. По ее оценке, большое число кредиторов может сделать урегулирование обязательств более прозрачным и упорядоченным, а также упростить и ускорить запуск производственных мощностей. Детали и предполагаемую стоимость сделки NexTouch не раскрывает.

Иск о признании «Кванта» банкротом в июне 2025 года подало ООО «ДНС ритейл», входящее в группу DNS. В феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения, а в мае одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в дело. В августе предприятие признали банкротом, общая сумма требований к нему достигла примерно 4,15 млрд руб.

ООО «Квант», зарегистрированное в Зеленограде в 2016 году, выпускало телевизоры Irbis на площадках в Воронеже и Зеленограде. Компания оставалась единственным производителем отечественных телевизоров, внесенных в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. По итогам 2025 года ее выручка обвалилась с 4,9 млрд до 45 млн руб., а чистая прибыль в 3,3 млн руб. сменилась убытком в 387 млн руб.

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NexTouch заинтересовалась активами «Кванта» еще летом 2025 года. Тогда среди возможных покупателей также называли «Сбер» и «Яндекс», а сама NexTouch сообщала о договоренности с владельцем предприятия Михаилом Етоновым. Стоимость всей компании без учета долгов оценивалась в 3 млрд руб. Нынешняя оценка в 1−1,5 млрд руб. касается покупки наиболее ликвидных активов, поэтому напрямую сравнивать эти суммы некорректно.

Продажа имущества банкрота начинается с инвентаризации и оценки активов, после чего утверждаются состав лотов и порядок проведения торгов. На первом аукционе участники предлагают цену на повышение. Если покупателей не находится, повторные торги проводят со снижением начальной стоимости на 10%, а затем цену уменьшают по заранее установленному графику. По оценке юристов, весь процесс может занять больше года.

Участники рынка полагают, что NexTouch интересуют прежде всего наиболее ликвидные активы «Кванта», необходимые для развития собственного производства. Для компании, выпускающей интерактивные экраны и школьные доски, готовые мощности могут оказаться профильным приобретением. По оценке экспертов, сделка будет выгодной, если площадки помогут NexTouch повысить эффективность производства.

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