YouTube изменит расположение предупреждений об использовании искусственного интеллекта в видео и запустит автоматическое распознавание ИИ-сгенерированного контента на платформе. До сих пор соответствующая информация была скрыта в описании ролика. Изменения анонсированы вслед за расширением Google программы верификации ИИ-контента на конференции I/O.

Для обычных видео метка — значок «AI» рядом с информационным символом — теперь будет отображаться непосредственно под окном проигрывателя, над описанием ролика. Прежде эти данные были доступны только в разделе «Как создан этот контент», который находится в свернутом описании: пользователь должен был самостоятельно его раскрыть и целенаправленно проверить наличие пометки.

Для коротких роликов Shorts та же метка появится в виде плашки прямо на видео. YouTube ранее тестировал подобный формат в Shorts — в рамках эксперимента ИИ-видо помечались надписью «измененный или синтетический контент».

Помимо изменения расположения меток платформа переходит к проактивному подходу: YouTube начнет самостоятельно определять и размечать фотореалистичный ИИ-контент, не дожидаясь, пока авторы самостоятельно укажут на использование нейросетей при создании ролика.

Смена подхода назрела давно. Практика маркировки на YouTube до последнего времени оставалась непоследовательной, и платформа неоднократно меняла форматы предупреждений, применяла их избирательно и не имела единого стандарта отображения.

Проблема усилилась по мере роста объемов ИИ-генерации. По данным самой платформы, количество загружаемого синтетического контента стабильно увеличивается, а фотореалистичные видео с участием несуществующих людей или искусственно созданными событиями становятся все сложнее отличить от реальных.

На конференции I/O Google расширила инструменты верификации ИИ-контента, а сам YouTube параллельно распространяет систему обнаружения дипфейков на всех взрослых пользователей платформы. Вопрос маркировки ИИ-контента становится все более острым в контексте предвыборных кампаний, распространения недостоверных медицинских материалов и роста числа мошеннических схем, в которых используются изображения и голоса реальных людей.

Практическое значение изменений — в снижении когнитивной нагрузки на зрителя. Прежняя модель предполагала, что пользователь сам проверяет происхождение каждого ролика, но на практике этим редко кто занимался.

