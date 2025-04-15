Недавние результаты тестирования бета-версии приложения YouTube, о которых сообщил Android Authority, указывают на то, что платформа работает над функцией, которая позволит пользователям при помощи ежедневного таймера контролировать бесконечное прокручивание коротких видео.

Представитель YouTube заявил TechCrunch, что хотя эта функция пока не тестируется публично, компания «изучает возможность ее применения в будущем». Приложение позволяет установить таймер, который ограничивает время, проведенное за просмотром коротких видео.

Когда установленное время истечет, доступ к Shorts будет временно приостановлен до следующего дня. Однако вкладка с Shorts не будет полностью заблокирована, и некоторые видео все же будут доступны для просмотра.

На YouTube уже существует функция «Сделайте перерыв», которую пользователи могут активировать для обычных видео на платформе. Это напоминание помогает оценить количество времени, проведенное на платформе.

Борьба YouTube с бесконечным скроллингом является частью нарастающей тенденции среди пользователей, которые устанавливают приложения, позволяющие ограничить время, проведенное перед экраном.

Существуют даже специальные устройства, в виде брелоков, временно блокирующих доступ к определенным приложениям на телефонах, что подчеркивает растущую озабоченность по поводу зависимости от социальных сетей.

Крупные технологические компании, такие как Apple и Google, также предлагают различные инструменты, помогающие пользователям контролировать свое экранное время и избегать бесконечного скроллинга.