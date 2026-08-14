Южнокорейский стартап AXIOM привлек посевные инвестиции от венчурных фондов Kakao Ventures и FuturePlay. Компания разрабатывает продукты в сфере продления молодости кожи и здорового старения и планирует развивать на их основе потребительский бизнес.

Natalia Blauth, Unsplash

Первым направлением AXIOM станет бренд Roadic. Его официальный запуск запланирован на сентябрь. В линейку войдут домашнее устройство Roadic Air Booster и три косметических продукта.

Air Booster использует технологию холодной плазмы. По словам компании, она должна использоваться для ухода за кожей и помогать активным компонентам косметических средств воздействовать на кожу. AXIOM планирует коммерциализировать технологию в формате домашнего устройства.

Читайте также Биологический возраст научились считать по азиатской выборке. Сингапур вывел тест на рынок

Стартап рассматривает потребительский бизнес как основу для дальнейшего развития технологий, связанных с долголетием. Компания также планирует направлять часть полученной прибыли на исследования и разработки.

AXIOM намерена использовать искусственный интеллект в маркетинге и анализировать эффективность рекламных каналов. Компания также ставит цель выйти на прибыльность в течение года.

В дальнейшем стартап планирует использовать данные о потребителях для развития персонализированных решений в сфере долголетия.

«Долголетие — это не привилегия немногих, а право, которым каждый должен иметь возможность пользоваться в повседневной жизни», — заявила генеральный директор AXIOM Ким А-хён.

По ее словам, компания намерена создавать потребительские продукты, проверять их востребованность на рынке и направлять полученную прибыль на дальнейшее развитие технологий.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.