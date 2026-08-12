Сингапурский ученые разработали тест, который по анализу крови позволяет оценить биологический возраст человека — то, насколько быстро стареет его организм. Его результаты могут показать, как на старение влияют образ жизни и состояние здоровья.

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Биологический возраст курильщиков в среднем на 3,6 года выше, чем у некурящих, а у людей с ожирением разница может достигать 4,2 года. При этом регулярные физические нагрузки и растительная пища, наоборот, связаны с более «молодым» организмом, показало исследование.

К таким выводам пришли исследователи Национального университета Сингапура (NUS), которые более десяти лет наблюдали за свыше 5,4 тыс. жителями страны в рамках Сингапурского продольного исследования старения (SLAS).

В отличие от хронологического возраста — количества прожитых лет — биологический возраст показывает, насколько хорошо функционирует организм и как быстро в нем происходят возрастные изменения.

Исследование показало, что образ жизни может быть заметно связан с этим показателем. Участники, которые часто занимались спортом, имели биологический возраст примерно на 1,25 года меньше, чем люди, которые никогда не тренировались или делали это реже одного раза в месяц. У тех, кто употреблял растительную пищу, показатель был примерно на год ниже, чем у участников, не сообщавших о таком питании.

Результаты исследования легли в основу теста AgeQ, который недавно вышел на рынок. Его разработала компания персонализированной медицины Lucence Group совместно с исследователями NUS и A*STAR. По анализу крови тест оценивает биомаркеры, связанные со здоровым старением, и определяет, насколько быстро стареет организм.

Разработчики называют AgeQ первым подобным тестом, созданным на основе данных азиатской выборки. Позднее его модель дополнительно проверили на данных более 300 тыс. человек из США и Великобритании.

Сейчас тест доступен в Сингапуре, Малайзии, Гонконге и Индонезии, в том числе через некоторые частные медицинские учреждения.

Исследователи и разработчики рассчитывают, что по мере накопления новых данных модель удастся сделать точнее. В дальнейшем Lucence также планирует изучить биомаркеры, которые могут помочь оценивать возрастные риски сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Для Сингапура тема особенно актуальна: страна сталкивается со стремительным старением населения. В рамках национальной программы по здоровому долголетию власти недавно выделили 350 млн сингапурских долларов (примерно 22,5 млрд руб.) на исследования и разработку решений, связанных со старением.

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