Эксперты Международной организации труда (МОТ) подсчитали, что уровень средней реальной зарплаты в мире по итогам 2024 года вырастет на рекордные за 15 лет 2,7%. Это результат роста производительности труда при сокращении глобальной инфляции. Данные представлены в докладе МОТ «Глобальный отчет о зарплатах в мире в 2024–2025 годах». В основном рекорд 2024 года обеспечат развивающиеся страны.

В этом году МОТ прогнозирует рекордный за последние 15 лет прирост среднемировой, скорректированной на уровень инфляции, зарплаты. В 2023 году показатель вырос на 1,8%, а в 2024 году должен прибавить 2,7%, сообщают авторы доклада.

Это свидетельствует о восстановлении показателя после падения на 0,9% в 2022 году, когда он снизился из-за высокого уровня инфляции.

По прогнозам, максимальный прирост продемонстрируют развивающиеся страны — до 5,9%. В развитых странах он составит 0,9%.

В России рост реальных зарплат в этом году также будет весьма значительным — до 8–9%. На это влияет неослабевающий дефицит кадров.

По оценке МОТ, в 2022 и 2023 году зарплаты в развивающихся странах увеличились на 1,8% и 6% соответственно. При этом в развитых странах они уменьшались — на 2,8% в 2022 году и на 0,5% в 2023 году.

Наибольший прирост размера заработной платы ожидается в странах с низкими доходами. Сейчас в них 22% сотрудников получают меньше медианного значения средней почасовой оплаты.

В странах с доходом ниже среднего этот показатель составляет 17%, выше среднего — 11%, в государствах с высоким уровнем зарплат — 3%.

МОТ отмечает, что неравенство в оплате труда остается актуальной проблемой. Согласно докладу, 10% самых низкооплачиваемых работников получают всего 0,5% глобального фонда заработной платы, в то время как 10% самых высокооплачиваемых работников — 38%.

При этом в организации уточнили, что за период с 1999 по 2024 год производительность труда в странах с высоким уровнем дохода выросла заметнее, чем реальная зарплата, — на 29% против 15%. Большая часть разрыва в показателях образовалась до 2006 года, после чего они росли параллельно, за исключением отклонений во время финансового кризиса 2008–2009 гг. и в период пандемии.

По оценке Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, прирост реальной зарплаты в России, вероятно, достигнет 8%, а уровень безработицы по итогам года составит минимальные годовые 2,4%.

В 2025 году, по прогнозу экспертов центра, замедление темпов роста экономики способно сделать ситуацию на рынке труда менее благополучной и уровень безработицы может колебаться вокруг отметки 2,4–2,5%.

Повышение зарплат остается основным инструментом найма и удержания работников. По данным Росстата безработица в России сократилась до нового минимума в 2,2%. Это обусловлено сокращением количества рабочей силы.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, наибольшее число открытых вакансий во втором квартале этого года фиксировалось в обрабатывающих производствах (400 тыс.). На втором месте — торговля (390 тыс.), на третьем — транспортная отрасль, где требовались 281 тыс. сотрудников.

Напомним, что по итогами осени 2024 года зарплатные предложения для соискателей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9%. Исследование показало, что самый заметный рост средних предлагаемых заработных плат наблюдался в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Кандидатам предлагали оплату труда на 34% больше, чем годом ранее.