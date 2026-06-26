В России вступили в силу штрафы за использование иностранных сервисов авторизации на российских сайтах и в приложениях. Теперь владельцев интернет-ресурсов могут оштрафовать, если они позволяют пользователям входить через зарубежные сервисы идентификации вместо предусмотренных законом способов.

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Запрет на такую авторизацию действует с 1 января 2025 года, однако до сих пор за его нарушение не было административной ответственности. Теперь она появилась.

За первое нарушение:

гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.,

должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,

компаниям — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.



При повторном нарушении санкции увеличиваются до 40 тыс., 100 тыс. и 1,4 млн руб. соответственно.

Под ограничения подпадают популярные способы входа через иностранные сервисы, например Google, Apple ID, Microsoft Account и GitHub. Вместо них закон разрешает использовать авторизацию по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или российские ID-сервисы, такие как VK ID, Яндекс ID и Сбер ID.

Переход на новые правила многие крупные сервисы начали заранее. В июне некоторые российские платформы уже отключили вход через Google, объясняя это требованиями законодательства.

Что это значит для бизнеса

Компаниям, у которых на сайте или в мобильном приложении до сих пор доступны кнопки «Войти через Google», «Войти через Apple» или другие зарубежные способы авторизации, стоит проверить их как можно скорее. Если такие механизмы остаются единственным или одним из предусмотренных законом способов входа, это может стать основанием для административного штрафа.

Для большинства крупных игроков изменения уже не станут неожиданностью: они заранее перевели пользователей на российские системы идентификации. А вот небольшим интернет-магазинам, сервисам и SaaS-платформам, особенно тем, кто использует типовые зарубежные модули авторизации, стоит убедиться, что они соответствуют новым требованиям.

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