За последние пять лет количество спам-писем сократилось на 8,8 млрд. Об этом редакции «Инк.» сообщили эксперты «Яндекс 360». В 2024 году их почтовые серверы обработали около 86,7 млрд входящих писем. При этом около четверти из них, 21,1 млрд, технология «Спамооборона» отправила в спам или заблокировала как потенциально опасные. А в 2019 году было выявлено и обезврежено 29,9 млрд вредоносных писем.

Эксперты также отметили, что снижается и ежедневный поток писем от мошенников. В среднем «Спамооборона» блокирует и отправляет в папку «Спам» около 58 млн писем каждый день, тогда как пять лет назад их было порядка 82 млн.

Они связывают эту тенденцию с тем, что с усовершенствованием технологий антиспама мошеннические письма не проходят во входящие и блокируются, поэтому спамеры идут в другие каналы коммуникации с пользователями.

Также отмечается, что письма от мошенников из массовых рассылок, чаще не представляющих угрозы, становятся более целенаправленными. Зачастую они уже содержат вредоносное ПО, вирус, призыв перейти по фишинговой ссылке или оставить персональные данные.

В наибольшем количестве спам поступает жителям городов-миллионников. За 2024 год москвичам отправили 3,7 млрд таких сообщений. Жители Санкт-Петербурга получили 1,27 млрд вредоносных писем, Екатеринбурга — 399 млн, Новосибирска — 292 млн, а Нижнего Новгорода — 273 млн.

Чаще всего спамеры в 2024 году занимались фишингом. Целью этого вида интернет-мошенничества является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Фишинг представляет собой массовую рассылку электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например от имени банков или в социальных сетях. За год было зафиксировано и заблокировано почти 8 млрд таких писем.

Кроме этого, в лидерах, как и в прошлые годы, оказался «деликатный» спам. Это сообщения, которые чаще всего не несут никакой прямой угрозы. К ним относятся навязчивая реклама и информационные письма.

За прошедший год россияне получили 1,2 млрд писем с прикрепленными вредоносными файлами, 551 млн сообщений с предложением обучающих курсов, 364 млн с розыгрышами, призами, рекламой казино и букмекерских контор и 302 млн раз сомнительные предложения работы.

Интересно, что спамеры стали чаще создавать спам по образу и подобию «монстра Франкенштейна». Для этого они собирают свои письма из частей других, не вредоносных, добавляя в общую структуру свой контент. Но пройти антиспам-фильтры им все равно не удается.

В прошлом году активность спамеров начала расти весной и продолжалась все лето. А к началу бизнес-сезона в сентябре их активность начала снижаться, что отличается от привычной сезонности прошлых лет. Перед Новым годом они практически не повышали свою активность.

За фильтрацию спама в электронной почте отвечают сложные алгоритмы и машинное обучение. Они проверяют все входящие письма на наличие подозрительных признаков. Алгоритмы анализируют адрес отправителя, вложения, ссылки и другое — всего несколько тысяч факторов. Для обнаружения сходства со спамом используется модель на основе нейронных сетей.

Обрабатывая большие объемы информации, система учится вычислять и новые виды спама: на них указывают повторяющийся контент, структура письма или ссылки, которые ранее не встречались. Кроме того, пользователи помогают обнаруживать вредоносные рассылки, когда отмечают нежелательные сообщения как спам. Благодаря их обратной связи в 2024 году специалистам удалось повысить эффективность блокировок писем антиспам-моделью на 20%.

Напомним, что в преддверии новогодних каникул эксперты фиксировали рост активности мошенников. Они использовали ситуативный фишинг и создавали поддельные приложения компаний, обещая выгодные предложения. В этот период также увеличилось число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа.