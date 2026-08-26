Stability AI, разработчик генератора изображений Stable Diffusion, привлекла $76 млн в раунде Series B. С учетом сделки объем финансирования, полученного компанией при нынешнем руководстве, достиг $232 млн.

Stability AI

О закрытии раунда компания объявила во вторник, 25 августа. Среди новых инвесторов — Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, разработчик и издатель видеоигр Electronic Arts, а также AMD Ventures и Pacific Alliance Ventures. Coatue, Greycroft, Kadmos Capital, Шон Паркер и Эрик Шмидт вложились в компанию повторно.

Для венчурного раунда состав новых инвесторов нетипичен: четыре из шести — не фонды, а компании из музыкальной и игровой индустрий. С тремя из них — Electronic Arts, Universal Music Group и Warner Music Group — Stability AI уже совместно разрабатывает ИИ-инструменты для создания игр и музыки.

Гендиректор Stability AI Прем Аккараджу, возглавивший компанию в июне 2024 года, назвал состав участников раунда «подтверждением нашего видения, согласно которому генеративный ИИ расширяет возможности каждого продюсера, музыканта и автора».

Как заявила компания, привлеченные средства направят на развитие продуктов для создания контента, прикладные исследования и расширение направления профессиональных услуг. Сейчас Stability AI предлагает модели и сервисы для работы с изображениями, видео, аудио и 3D-графикой.

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Stability AI была основана в 2019 году. С осени 2025-го компания развивает партнерства с представителями музыкальной и игровой индустрий, чтобы встраивать свои ИИ-модели в производство контента. В октябре компания объявила о соглашениях с Electronic Arts и Universal Music Group, а в ноябре — с Warner Music Group. Все три партнерства предусматривают совместную разработку моделей, инструментов и рабочих процессов для создания игр и музыки.

При этом Stability AI остается участником нескольких судебных споров. В ноябре 2025 года британский Высокий суд отклонил претензию Getty Images о вторичном нарушении авторских прав. Основную претензию — о незаконном использовании изображений при обучении Stable Diffusion — агентство отозвало еще во время процесса, поскольку не смогло доказать, что обучение проходило в Великобритании. Суд, однако, частично признал нарушение прав на товарные знаки: ранние версии модели генерировали изображения с водяным знаком Getty. Позднее агентство получило разрешение обжаловать решение по вторичному нарушению авторских прав.

В США спор Getty Images со Stability AI также продолжается: в августе 2025 года агентство отозвало иск в Делавэре и в тот же день подало новый в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Отдельно продолжается разбирательство по иску сооснователя Stability AI Сайруса Ходса к компании и Эмаду Мустаку. Ходс утверждает, что Мустак ввел его в заблуждение и выкупил его 15%-ную долю за $100 незадолго до раунда, в котором стартап оценили в $1 млрд.

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