Авиационный коллапс в России с 5 по 7 июля привел к отмене и задержке 2,5 тыс. рейсов, затронув не менее 11 тыс. организованных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Организованный турист — это путешественник, который совершает поездку по туру или маршруту, организованному турфирмой.

По данным Аналитической службы АТОР, не менее 5,5 тыс. человек столкнулись с задержками вылетов за границу на четыре часа и более, столько же не смогли вовремя вернуться в Россию.

Наибольшие проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет из аэропортов Пулково и Шереметьево. Turkish Airlines отменила половину рейсов в Анталью и Стамбул из Пулково, Emirates отменила рейс в Дубай, а «Аэрофлот» задержал вылет на Пхукет почти на сутки.

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Из других аэропортов с большими задержками вылетали рейсы «Аэрофлота», Southwind Airlines, Pegasus Airlines, Al Masria Airlines и Azur Air из Екатеринбурга. Туроператоры пытались оперативно пересаживать клиентов на другие рейсы и обеспечивают размещение в отелях. В компании Anex отметили, что клиенты реагировли на ситуацию с пониманием.

Кризис также затронул иностранных туристов. Компания «Интурист» сообщила, что группа из Пулково не смогла улететь в Дубай из-за перенаправления рейса Emirates в Домодедово. Туристов разместили в отелях в ожидании вылета 8 июля.