Ресторанный бизнес — это не только меню, интерьер и очередь на входе. За каждым заведением стоят экономика, логистика, маркетинг, управление командой и десятки решений, которые могут как обеспечить проекту успех, так и привести его к закрытию. С 23 по 29 ноября 2026 года наша редакция снова погрузится в ресторанную индустрию: будем разбирать ошибки предпринимателей, изучать работающие бизнес-модели и выяснять у тех, кто уже управляет ресторанами, как устроен этот рынок сегодня.

В основе тематической недели — большие редакционные материалы. Традиционно начнем с разбора открытий и закрытий ресторанов: посмотрим, какие проекты не выдерживают конкуренции и почему даже известные бренды сталкиваются с трудностями. Отдельно изучим тренды ресторанного рынка и моноконцепции — бизнес-модель заведений, которые делают ставку на один продукт или узкую специализацию. Еще один большой материал посвятим ресторанному бизнесу в эпоху доставки.

Практическим опытом поделятся сами предприниматели. В колонке Павел Куприн, основатель федеральной сети стритфуда VЛАVАШЕ, объяснит, почему открыть сто ресторанов иногда проще, чем одно производство. Региональный директор сети пекарен «Хлебник» София Воронцова разберет пять управленческих решений, которые могут обернуться кошмаром для бизнеса. Генеральный директор Secret Kitchen Роман Орешкин расскажет об опыте запуска мультибрендового проекта в эпоху доставки, а управляющий директор «Нетмонет» Оксана Белякова — об экономике чаевых и роли благодарности в ресторанном бизнесе.

Отдельный формат недели — гостевые публикации от участников рынка. Предприниматели поделятся собственными кейсами, решениями и ошибками. Среди запланированных тем — стоимость открытия ресторана в 2026 году, опыт запуска франшизы, рекламные кампании заведений и способы привлечения и удержания гостей. Сооснователь сети доставки японской кухни «Моккано» Вячеслав Жаров, например, расскажет о решениях, которые помогли его бизнесу.

Будем не только слушать отдельных экспертов, но и собирать коллективную экспертизу. В серии опросов спросим рестораторов и специалистов отрасли, как привлекать гостей и превращать их в постоянных клиентов, помогает ли заведениям ажиотаж вокруг новых ресторанных районов, стоит ли открываться по франшизе и как конкурировать с готовой едой из супермаркетов. В обсуждениях примут участие представители ресторанных сетей, независимых заведений, консалтинговых и коммуникационных компаний.

Не обойдется и без полезных подборок. Соберем рестораны для деловых встреч по версии предпринимателей, места для зумеров, а также кулинарные блоги, за которыми стоит следить. Подготовим рейтинг рестораторов, которым удалось пройти через непростые периоды рынка, и предложим читателям проверить себя в тесте «Какой ресторан открыли бы вы».

А еще будем выходить за рамки привычных статей: в программе — короткие видеоформаты с участниками ресторанного рынка и публикации в социальных сетях.

Тематические недели «Инка» — это возможность за несколько дней получить объемное представление об отдельной отрасли, познакомиться с опытом предпринимателей и увидеть, какие решения работают на практике. На этот раз будем разбирать ресторанный бизнес без глянца, но с его экономикой, ошибками, экспериментами и людьми, которые каждый день отвечают за то, чтобы заведения оставались на плаву.

Все материалы проекта можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.

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