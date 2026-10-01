Российский рынок публичных облачных сервисов в первом полугодии 2026 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в первом полугодии 2025-го рост составлял 27%. По итогам всего 2025 года рынок увеличился на 25,3%, до 383 млрд руб., следует из исследования аналитической компании Apple Hills Digital (AHD), результатами которого она поделилась с «Инком».

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В исследовании под публичными облаками понимаются сервисы, которые провайдер предоставляет клиентам на коммерческой основе с использованием общей инфраструктуры. В оценку в 383 млрд руб. не входит внутреннее потребление — например, когда компании одной экосистемы используют облачные мощности связанного с ними провайдера.

Замедление пока не означает сокращения рынка. В AHD отмечают, что данных за первое полугодие недостаточно, чтобы окончательно определить, стал ли новый темп устойчивым. Поэтому в прогнозе до 2030 года аналитики используют два сценария. При сохранении прежней траектории рынок может достичь 930 млрд руб. к 2030 году, а при закреплении замедления — 666 млрд руб. Среднегодовой темп роста в этих сценариях составит соответственно 19% и 12%.

При этом разные сегменты облачного рынка растут с разной скоростью. В 2025 году на готовые облачные приложения (SaaS, «программное обеспечение как услуга») приходилось 65% публичного рынка, или 248 млрд руб. Инфраструктура как услуга (IaaS — виртуальные серверы, хранилища и другие вычислительные мощности) занимала 25%, или 96 млрд рублей. Еще 10%, 39 млрд руб., приходилось на платформы как услугу (PaaS) — среды для разработки и запуска собственных приложений.

Инфраструктурный и платформенный сегменты пока растут быстрее рынка. В 2025 году IaaS увеличился на 28,7%, PaaS — на 29,3%, тогда как SaaS вырос на 23,4%. В AHD связывают спрос на инфраструктуру в том числе с подорожанием собственного оборудования и развитием искусственного интеллекта.

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Отдельная точка роста — облачные платформы для ИИ и машинного обучения. В 2025 году на них пришлось около 9 млрд руб., или 24% сегмента PaaS. В эту категорию AHD включает платформы для разработки, обучения и запуска моделей, а также некоторые сервисы распознавания речи, компьютерного зрения и перевода, которые используются разработчиками внутри собственных приложений.

В целом российский рынок облаков за 2022–2025 годы вырос с 191 млрд до 382,6 млрд руб., среднегодовой темп составил 26,1%. Однако уже в 2025 году рост замедлился до 25,3% против 30% годом ранее. При этом прошлогодний прогноз AHD оказался близок к фактическим результатам: оценка роста рынка на 2025 год составляла 26,8%. Сильнее ожиданий выросли инфраструктурные и платформенные сервисы, а сегмент готового программного обеспечения, напротив, оказался ниже прогноза.

Данные исследования основаны на финансовой отчетности, статистике и информации участников рынка, а также на опросах корпоративных заказчиков и облачных провайдеров. AHD регулярно получает данные от 50 провайдеров, включая 10 крупнейших игроков, на долю которых приходится более 70% рынка инфраструктурных и платформенных сервисов. В 2026 году аналитики также провели два опроса корпоративных заказчиков облачных услуг — всего в них приняли участие 419 и 367 компаний. Один из опросов ИТ-руководителей, на который непосредственно ссылается исследование, включал 367 респондентов.

Что это значит для бизнеса

Для компаний облако постепенно становится не просто альтернативой покупке собственного оборудования. На фоне дорогой инфраструктуры бизнес переносит в облако вычислительные мощности, которые сложно или дорого поддерживать самостоятельно, а рост ИИ формирует дополнительный спрос на серверы с графическими процессорами (GPU) и платформы для разработки моделей. В 2025 году сегмент IaaS оказался выше прошлогоднего прогноза именно за счет серверов без виртуализации и GPU-мощностей.

Одновременно замедление рынка повышает значение контроля расходов. AHD отмечает рост интереса к управлению облачными затратами (FinOps — подходу к контролю стоимости облачной инфраструктуры), использованию нескольких провайдеров и резервированию мощностей для ИИ. При этом аналитики отдельно указывают на растущие требования к защите и локализации данных.

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