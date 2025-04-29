В условиях экономики будущего с момента идеи создания продукта до его запуска должно пройти максимум две-три недели, заявил заместитель министра промышленности Василий Шпак на межотраслевой конференции «Искусственный интеллект в промышленности» («ИИПром-2025»). Он отметил, что России «предстоит строить новую экономику» и «новый промышленный потенциал» на основе высокоавтоматизированных и гибких производств.

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«Самое главное, что момент от идеи создания продукта до реализации этого продукта в рынок должен быть очень скоротечными. То есть не так, как сейчас: от момента задумки через проектирование, потом производство, потом маркетинг, потом выход на рынок — проходит полтора-два года, где-то два с половиной. Экономика будущего – это когда идея, которая пришла в голову потребителя, может быть реализована в течение двух-трех недель максимум», – отметил он.

По мнению замглавы Минпромторга, в основе работы успешного предприятия в условиях новой экономики должны быть отлаженные бизнес-процессы, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

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«Если ваш эффективный построенный бизнес-процесс не будет нормальным образом оцифрован, вы вряд ли сможете автоматизировать те технологические операции, которые существуют на вашем предприятии. После введения цифровизации, после введения автоматизации и роботизации уже тут, конечно, просится внедрение технологического стека под названием искусственный интеллект», – сказал Шпак.

Говоря о развитии отечественной электронно-компонентной базы, замминистра обратил внимание на необходимость создания российских продуктов в области вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. «Задача насущная, которую мы сейчас решаем, – это российская вычислительная техника и российское телекомоборудование. Это серьезный вызов, потому что то, что используется там, должно быть очень современным», – подчеркнул он.

Кроме того, Шпак выразил уверенность, что «XXI век с точки зрения приборостроения будет веком фотона, а не электрона», и указал на развитие фотонных интегральных микросхем. Однако, по его словам, «микроэлектронику это не отменит».

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С 2025 по 2030 годы в России реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, а также государственного и муниципального управления.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Промышленное программное обеспечение тяжелого класса» 29 апреля, напомнил, что к 2030 году 80% российских организаций ключевых отраслей должны перейти на отечественные программные продукты. Он отметил, что речь идет в первую очередь о прикладных решениях для производственных и управленческих процессов.