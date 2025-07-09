Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий новые правила работы цифровых платформ.

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Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, российский бизнес активно переходит в онлайн-формат, при этом на торговых платформах уже зарегистрировано более 1 млн продавцов, 80% из которых относятся к категории малого и среднего предпринимательства.

Законопроект вводит единые стандарты для платформенной экономики, включая создание реестра посреднических платформ и установление требований к пунктам выдачи заказов. Решетников подчеркнул, что для защиты интересов бизнеса в документе закрепляются обязательные условия договоров между платформами и их партнерами.

В частности, регулируются основания для применения санкций, правила изменения позиционирования товаров в поисковой выдаче, порядок корректировки ценовых показателей и условия расчёта операторского вознаграждения.

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Министр пояснил, что доступ к цифровым платформам должен предоставляться на равных условиях без дискриминации, с обязательным соблюдением российского законодательства. Особое внимание в новом законопроекте уделено регулированию товарных предложений — платформам запрещается размещать карточки товаров, изъятых из оборота или не прошедших обязательную государственную регистрацию.

Для усиления контроля документ предусматривает обязательный обмен информацией между операторами платформ и налоговыми органами, а также вводит систему государственного надзора.

Если законопроект будет окончательно принят, новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года, что, по словам Решетникова, создаст более прозрачные условия работы для всех участников платформенной экономики.