Российская отрасль центров обработки данных (ЦОД) наращивает мощности медленнее, чем растет потребность в них. В 2025 году коммерческие операторы запустили около 5,3 тыс. стойко-мест против 14,3 тыс. годом ранее. В Московском регионе из 199 МВт мощностей, заявленных к вводу на 2026 год, пока планируется реализовать только 65,7 МВт, а остальные проекты сдвинуты на 2027–2028 годы.

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По оценке CNews Analytics, совокупная емкость 30 крупнейших игроков за прошлый год увеличилась на 7%, до 78,7 тыс. стоек. Одной из причин замедления стали дорогие деньги: при высокой ключевой ставке капиталоемкие проекты ЦОДов сложнее финансировать. При этом основная часть спроса по-прежнему приходится на Москву и Московскую область.

Новый источник потребности в вычислительных мощностях — искусственный интеллект. Закон о развитии ИИ, принятый в 2026 году, предусматривает использование российских нейросетевых моделей в критических отраслях, причем соответствующая инфраструктура должна находиться внутри страны. По прогнозу Национального рейтингового агентства, энергопотребление российских ЦОДов к 2030 году вырастет до 26,2 млрд кВт/ч, или на 76% относительно 2025-го. Одновременно доля Москвы и Подмосковья в совокупной мощности отрасли может сократиться с 76% в конце 2024 года до 51%.

Параллельно формируется отдельная нормативная база для отрасли. С 1 марта 2026 года Минцифры ведет реестр ЦОДов, кроме того, обсуждается введение специального ОКВЭД. В него уже попали центр «Медведково-2» РТК-ЦОД «Ростелекома» и два объекта «Атомдаты». По словам участников рынка, для запуска новых площадок инвесторам важны не только возможные меры господдержки, но и заранее понятные сроки и условия получения энергомощностей.

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Дата-центры становятся интересны и компаниям, которые раньше работали с другой коммерческой недвижимостью. В частности, на рынок выходят крупные девелоперы, в том числе пришедшие из складского сегмента. Они рассматривают ЦОДы как активы с долгим сроком эксплуатации и устойчивым денежным потоком. По данным NF Group, за последние три года количество стойко-мест в коммерческих ЦОДах увеличивалось на 12–15% ежегодно.

Ограниченное предложение отражается на стоимости размещения оборудования. Во втором квартале средняя цена стойки в Москве составила 170,8 тыс. руб. в месяц, прибавив 15,7% за год. В Петербурге она достигла 138 тыс. руб., увеличившись на 31,3%, подсчитали iKS-Consulting и 3data. В крупных московских коммерческих ЦОДах тарифы 160–190 тыс. руб. за стойку уже стали распространенным уровнем.

Дальнейшее расширение рынка будет зависеть от нескольких факторов — стоимости заемного финансирования, доступности электроэнергии и сроков строительства. При этом растущий спрос на вычислительные ресурсы поддерживает интерес инвесторов и девелоперов к созданию новых ЦОДов.

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