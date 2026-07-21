Разница между самой высокой и самой низкой средними зарплатами в российских регионах достигла рекордных 203,3 тыс. руб., следует из данных Росстата. В апреле 2026 года средняя начисленная зарплата на Чукотке составила около 251 тыс. руб., а в Ингушетии — 47,6 тыс. руб. Таким образом, разрыв между двумя регионами превысил пять раз.

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За год средние зарплаты выросли во всех регионах, однако расстановка в верхней и нижней частях списка не изменилась. На Чукотке показатель увеличился на 12,3%, а в Ингушетии — на 16%. Более быстрый рост в республике не сократил разрыв из-за низкой исходной базы. При одинаковом повышении на 10% зарплата на Чукотке прибавила бы около 25 тыс. руб., а в Ингушетии — менее 5 тыс. руб. В среднем по России начисленная зарплата в апреле превысила 109 тыс. руб., увеличившись почти на 12% год к году.

В пятерку регионов с самыми высокими средними зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. Без учета Чукотки показатель в этой группе составлял от 164 тыс. до 211,4 тыс. руб. На другом конце списка оказались республики Северного Кавказа. В Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии средняя начисленная зарплата находилась в диапазоне от 50 тыс. до 56,3 тыс. руб.

Эксперты объяснили разрыв прежде всего разным устройством региональных экономик. Руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова отметила, что в северных и дальневосточных регионах были сосредоточены предприятия нефтегазовой, золотодобывающей и угольной отраслей. Северные надбавки, сложная логистика и высокий спрос на квалифицированных специалистов дополнительно подталкивали зарплаты вверх. В регионах с более низкими заработками заметную часть экономики занимали сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор, где оплата труда традиционно была ниже.

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Разрыв усиливала и неодинаковая деловая активность. По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, в регионах с низкими зарплатами было меньше крупных работодателей, инвестиционных проектов и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Безработица и доля неформальной занятости там, напротив, были выше. Это ограничивало конкуренцию компаний за сотрудников, сдерживало повышение зарплат и подталкивало квалифицированных специалистов к переезду.

Разница в стоимости жизни частично сглаживала зарплатный разрыв, но не устраняла его. В апреле фиксированный набор товаров и услуг стоил в Ингушетии 24,1 тыс. руб., а на Чукотке — 45,4 тыс. руб. Таким образом, на Чукотке он был почти вдвое дороже, тогда как средняя зарплата превышала ингушскую более чем в пять раз. Стоимость набора соответствовала примерно 18% средней зарплаты на Чукотке и чуть более половины показателя в Ингушетии. К июню она незначительно выросла — до 24,2 тыс. и около 46 тыс. руб. соответственно.

Однако фиксированный набор не отражал всех различий в расходах жителей. На покупательную способность также влияли стоимость жилья и услуг, транспортная доступность, логистика и региональная инфляция. По данным Банка России, в июне годовой рост цен на Чукотке ускорился до 6,8% при среднем показателе по стране в 6%. В Ингушетии инфляция была заметно ниже и составила 3,88%.

Для сокращения зарплатного разрыва регионам потребуются долгосрочные изменения в экономике, считают эксперты. Социальные выплаты смогут смягчить неравенство, но сами по себе не создадут новых предприятий и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Среди необходимых мер специалисты назвали развитие производства и переработки сырья, модернизацию инфраструктуры, поддержку малого бизнеса и подготовку квалифицированных кадров. В администрации главы Чувашии, например, будущий рост зарплат связали с ежегодным повышением федерального МРОТ, сокращением неформальной занятости и более жестким контролем за соблюдением трудовых прав работников.

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