Сфера информационной безопасности в первой половине 2026 года показала заметно более сильную динамику по сравнению с остальным ИТ‑сегментом. Согласно данным hh.ru, медианный уровень оплаты труда в вакансиях для ИБ‑специалистов достиг 115,6 тыс. руб. — это на 40% выше значений аналогичного периода прошлого года, когда показатель составлял 82,8 тыс. руб.

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За первые шесть месяцев года компании опубликовали 13,7 тыс. предложений о работе в области кибербезопасности. Наибольший интерес работодатели проявляют к специалистам, отвечающим за сохранность корпоративных данных и защиту ИТ‑инфраструктуры: на эту категорию приходится 42% всех размещенных вакансий. Еще 32% предложений адресованы руководителям служб информационной безопасности — это подчеркивает, что бизнес делает ставку не только на исполнителей, но и на управленцев, способных выстроить комплексную защиту.

Особенно ярко рост доходов заметен в узкоспециализированных направлениях, где квалификация напрямую влияет на устойчивость цифровых процессов. Зарплатные предложения для специалистов по безопасности разработки и приложений за год увеличились на 20% и сейчас в среднем держатся на уровне 275 тыс. руб. В отдельных случаях работодатели готовы предлагать до 400 тыс. руб. — такие ставки актуальны для кандидатов с редкой экспертизой и внушительным послужным списком.

В то же время общий ИТ‑рынок развивается в более спокойном ритме. По информации «Хабр Карьеры», медианная зарплата ИТ‑специалистов в первой половине 2026 года составила 191 тыс. руб., увеличившись за шесть месяцев лишь на 4%. При этом компании все чаще придерживаются сдержанной кадровой политики: расширение ИТ‑команд идет медленнее, а бюджеты на персонал подвергаются более тщательному контролю.

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Кибербезопасность остается одним из самых устойчивых сегментов на фоне общего снижения активности в найме. Как свидетельствуют данные Superjob, за год количество вакансий в ИБ сократилось лишь на 5%, тогда как в ИТ‑сфере спад достиг 20%, а по всем профессиональным направлениям — 18%. Параллельно фиксируется рост числа резюме специалистов по ИБ — на 16%. Это говорит о том, что профессия становится все более привлекательной для соискателей, даже если темпы появления новых рабочих мест замедляются.

Эксперты связывают такую динамику с ужесточением регуляторных требований к защите критической информационной инфраструктуры и повышением персональной ответственности руководителей за инциденты в области безопасности. По словам президента InfoWatch Натальи Касперской, именно эти факторы вынуждают компании активнее инвестировать в кадры. При этом она прогнозирует, что после текущего всплеска темпы роста зарплат будут постепенно выравниваться и приближаться к среднерыночным показателям.

Объем самого рынка кибербезопасности также продолжает уверенно расти. По итогам 2025 года его размер достиг 364,4 млрд руб. — это на 16% больше, чем годом ранее. Если текущие тенденции сохранятся, к 2031 году объем рынка может превысить 1 трлн руб., что дополнительно поддержит востребованность квалифицированных специалистов.

При этом ожидания начинающих специалистов заметно расходятся с реальными рыночными ставками. Согласно исследованию «Инфосистем Джет», примерно треть студентов, осваивающих кибербезопасность, после выпуска рассчитывает на доход в диапазоне 60–100 тыс. руб. в месяц. Еще 16% называют целевым стартовым уровнем 100–150 тыс. руб. Однако рынок по‑прежнему делает ставку на опыт: максимальные зарплаты остаются доступными только для экспертов с подтвержденной экспертизой и серьезным практическим багажом, а новичкам приходится начинать с более скромных предложений.

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