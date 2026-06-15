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Завод поставщика Apple оказался в центре скандала из-за сточных вод

Индийские власти начали дополнительно проверять сельскохозяйственные земли рядом с заводом Tata Electronics, одного из важных поставщиков Apple. Ранее инспекторы выявили признаки возможного загрязнения грунтовых вод промышленными сбросами.

Laurenz Heymann, Unsplash

Предприятие расположено в городе Хосур в штате Тамилнад, примерно в 40 км от Бангалора. На заводе производят задние панели и другие комплектующие для iPhone. Площадка стала частью стратегии Apple по переносу части производства за пределы Китая и расширению мощностей в Индии.

По данным Reuters, экологический регулятор Тамилнада ранее предупредил Tata Electronics о риске принудительной остановки предприятия, если компания не даст объяснений по нарушениям, выявленным во время проверок с декабря 2025 года по май 2026 года. Инспекторы установили, что сбросы сточных вод могли попасть в открытые колодцы на прилегающих сельскохозяйственных территориях.

В понедельник сотрудники районной администрации осмотрели поля рядом с заводом вместе с местными фермерами. Жители жаловались на неприятный запах воды и возможное загрязнение, которое они связывают со сбросами предприятия. Представитель администрации Н. Велу сообщил Reuters, что специалисты приехали оценить ситуацию на месте.

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Местный фермер П. Пушпарадж рассказал, что обратился к властям после того, как заметил грязную воду с неприятным запахом. Он связывает ее появление со сбросами с завода и считает, что это могло повлиять на урожай.

«Мы продолжали заниматься сельским хозяйством, но не получили должного урожая», — заявил фермер.

В Tata Electronics заявили, что собственная независимая проверка не выявила нарушений экологических норм. Компания также отметила, что придерживается принципов ответственного производства, уделяет внимание защите окружающей среды и взаимодействию с местными жителями.

При этом экологический регулятор Тамилнада ранее утверждал, что предприятие направляло сточные воды в резервуар для сбора дождевой воды на территории завода. После переполнения резервуара загрязненные стоки могли проникнуть в грунтовые воды и попасть в открытые колодцы на прилегающих сельскохозяйственных участках.

Эта ситуация добавляет проблем индийской цепочке поставок Apple. В последние годы у компании уже возникали сбои на предприятиях поставщиков в стране. В 2024 году пожар на заводе Tata в Хосуре временно остановил выпуск компонентов для iPhone, а в 2023 году пожар на предприятии бывшего поставщика Pegatron привел к остановке производства на несколько дней.

Ранее Reuters сообщало и о других проблемах в индийской цепочке поставок Apple. В 2024 году расследование агентства показало, что поставщик Foxconn исключал замужних женщин из числа кандидатов на сборку iPhone на одном из заводов в Индии. В компании тогда заявили, что соблюдают законодательство.

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