Спрос на кредиты наличными в России начал восстанавливаться после резкого спада на фоне дорогих займов. В июле банки выдали гражданам 487,04 млрд руб. — это максимум с начала 2025 года. За год объем выдач вырос на 45%, следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Всего за месяц россияне оформили 2,25 млн кредитов. По сравнению с июнем показатель увеличился на 1%, а за год — на 38%. Средняя сумма займа достигла 216 тыс. руб. За месяц она выросла на 5 тыс. руб., за год — на 10 тыс.

Кредиты при этом стали дешевле. Полная стоимость займа в июле составила 28,7% против 29,5% месяцем ранее и 31,2% год назад. С начала года Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 14%. Следом опустились и ставки по необеспеченным кредитам: по данным «Финуслуг», с конца января они снизились с 33,75% до 32,37%.

На рынок возвращаются заемщики, которые откладывали крупные покупки из-за высокой стоимости кредитов. Часть клиентов также оформляет рефинансирование старых займов, поскольку при нынешних ставках оно стало выгоднее. Летом спрос дополнительно поддерживают расходы на отпуск, ремонт и подготовку к учебному году.

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Несмотря на июльский максимум, рынок еще не вернулся к прежним объемам. За январь—июль 2026 года банки выдали 13,99 млн кредитов наличными на 2,81 трлн руб. За тот же период 2024 года было оформлено 20,33 млн займов на 4,01 трлн руб. За два года количество выдач сократилось примерно на 31%, а их общий объем — на 30%.

Осенью рост может замедлиться. С октября Банк России ужесточит макропруденциальные лимиты для необеспеченных потребительских кредитов и некоторых займов под залог недвижимости и автомобилей. Кроме того, пространство для быстрого снижения ставок остается ограниченным. Банки также продолжают строже отбирать заемщиков, отдавая предпочтение клиентам с более высоким качеством кредитной истории.

При этом эксперты не ждут нового резкого падения рынка. Во второй половине года ежемесячные выдачи могут находиться в пределах 480–510 млрд руб. По итогам 2026 года объем кредитов наличными, по оценкам участников рынка, способен составить 5,2–5,4 трлн руб., а средний чек — 215–225 тыс. руб.

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