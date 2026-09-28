Можно сколько угодно спорить о том, сколько лет человеку действительно удастся прожить, но рынок ждать не собирается. Вокруг идеи долгой и качественной жизни появляются клиники, велнес-сервисы, биотех, продукты для здоровья, спортивные проекты и технологии, а предприниматели ищут в этом новые бизнес-модели. «Инк» решил с 28 сентября до 4 октября погрузиться в лонжевити и посмотреть не только на то, как жить дольше, но и на то, как вокруг этого строится новая экономика.

Понедельник начнем с самого рынка: что вообще сегодня принято называть лонжевити, какие компании и направления в него входят и куда движется индустрия. А еще поднимем архив «Инка» и вернемся к разговору с Юлией Бордовских — о здоровье, привычках и подходах к долгой жизни.

Отдельно изучим предпринимательский стресс и его влияние на ключевые показатели здоровья, а директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев соберет подборку пяти проверенных на себе здоровых привычек.

Во вторник заглянем глубже — в генетику и биотехнологии. Поговорим о том, какие генетические стартапы уже работают с темой биохакинга, во что здесь имеет смысл вкладываться, а что пока выглядит скорее как красивая научная гипотеза. А Артем Спиро предложит свое лонжевити-меню для предпринимателя, а мы посмотрим на компании и технологии, которые уже формируют рынок.

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В последний день сентября, среду, посмотрим, как идея долгой и здоровой жизни превращается в продукты для массового потребителя. Основательница Don’t Touch My Skin Адэль Мифтахова расскажет о «работающей» косметике, Ким Кардашьян и обещаниях индустрии красоты.

Также поговорим и о бизнесе вокруг тела. В программе — премиальный пилатес от основательницы премиум пилатес студий «Корпус» Екатерины Хоменко, лонжевити-гаджеты для чекапов и подборка российских ученых и предпринимателей, за которыми стоит следить в этой сфере.

Четверг посвятим тому, что предприниматели делают с собственным организмом, когда дедлайны никто не отменял. Разберем рекомендации по сну для тех, у кого бизнес в 2026 году, поговорим о нейрохаках и посмотрим на биохакинг без обещаний вечной молодости.

Еще одна история дня — путь соосновательницы и гендиректора «ЭкзоМи» Анастасии Иголинской от научной лаборатории до собственного бренда косметики.

В пятницу отдельным разговором будут метрики, ведь пока бизнес привык считать LTV, в медицине есть показатель HALE — это ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Разберемся, что эти буквы значат, почему они вообще важны и что могут рассказать о будущем рынка.

Разберемся и с неожиданными направлениями: почему на продлении жизни домашних животных могут заработать раньше, чем на аналогичных технологиях для людей, и какие ошибки способны погубить новый бизнес в сфере красоты и здоровья еще до того, как он успеет вырасти. Валерия Матюхина, основательница клуба 100plus, подскажет, какие важные компании и технологические продукты можно найти уже сегодня в индустрии продления жизни.

В субботу выйдем из лабораторий и клиник в реальную жизнь. Основательница велнес-консьерж-сервиса Simply Health Олеся Терещенко расскажет о сервисах, которые помогают превращать заботу о здоровье в часть повседневной жизни. Посмотрим, как меняется спрос на спорт, персональное благополучие и все, что помогает человеку оставаться активным дольше.

Завершим неделю разговором о будущем индустрии. В программе воскресенья — опыт нейро- и биохакинга, свежие тренды в лонжевити и попытка отделить действительно перспективные технологии от очередной волны обещаний.

Чтобы неделю можно было закончить без очередного анализа крови, соберем книги и фильмы о долголетии — и попробуем посмотреть на тему шире: какие идеи уже становятся бизнесом, а какие пока остаются только идеями.

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