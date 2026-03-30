Руководство OpenAI приняло решение закрыть платформу генерации видео Sora за несколько недель до начала лицензирования продукта для голливудских студий. Главной причиной стала колоссальная убыточность сервиса, сообщает The Wall Street Journal. Проект терял около $1 млн ежедневно. Производство пользовательского контента занимало слишком много вычислительных мощностей.

Закрытие проекта сорвало масштабную сделку с корпорацией Disney. Гендиректор компании Боб Айгер планировал инвестировать в OpenAI $1 млрд и лицензировать более 200 персонажей вселенных Marvel и Pixar для использования в нейросети. Топ-менеджеры Disney узнали об отмене соглашения менее чем за час до официального объявления. Обещанная финансовая поддержка из-за этого оказалась отменена.

Потребительское приложение появилось в сентябре прошлого года. Сначала аудитория быстро достигла отметки в один миллион человек. Затем популярность инструмента стремительно упала. В последующие месяцы база активных пользователей сократилась до уровня менее 500 тысяч. Генерация развлекательных роликов истощала ресурсы компании без денежной отдачи.

Стартап пошел на этот шаг из-за жесткой конкуренции. OpenAI начала отставать от компании Anthropic на рынке корпоративных решений. Инструмент Claude Code активно завоевывал признание среди программистов. Разработчикам OpenAI срочно потребовались серверы для создания новой модели под кодовым названием Spud.

Освободившиеся после закрытия Sora вычислительные мощности направят на разработку суперприложения. Продукт объединит ИИ-агентов для автономного выполнения рабочих задач. Система сможет самостоятельно писать программный код, анализировать данные и бронировать поездки. Команду создателей видеосети переведут на долгосрочные направления, включая робототехнику. Генеральный директор Сэм Альтман назвал закрытие тяжелым, но необходимым компромиссом для роста бизнеса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.