Крупнейшие российские банки могут лишиться возможности дозваниваться клиентам без маркировки вызовов с 15 октября. Операторы связи уведомили кредитные организации, что не будут пропускать такие звонки, сообщили источники «Коммерсанта» на телеком-рынке.

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Ранее операторы «большой четверки» предупреждали о блокировке вызовов банков, которые не заключили договоры на маркировку. В их числе Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк и Т-Банк. Представители банков считают, что закон обязывает операторов доводить маркировку до абонентов, но прямо не требует от кредитных организаций оплачивать эту услугу.

Обязательная маркировка звонков от юридических лиц действует с 1 сентября 2025 года. У крупнейших операторов она стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова — независимо от того, ответил ли абонент. В Т2 утверждают, что крупные банки ежемесячно совершают через сети операторов более 500 млн немаркированных вызовов.

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В МТС подтвердили готовность блокировать такие звонки с 15 октября. В компании заявили, что банки не исполняют требования, направленные на борьбу со спамом и мошенничеством. По данным оператора, после введения маркировки количество спама сократилось на 30%, а успешность дозвона до абонентов выросла.

«МегаФон» также сообщил об отправке банкам писем с требованием наладить договорное и техническое взаимодействие. В компании утверждают, что абоненты жалуются на немаркированные вызовы и реже отвечают на неизвестные номера. В «Вымпелкоме» считают, что маркировка повышает доверие к звонкам, позволяя клиентам заранее видеть, кто и с какой целью с ними связывается.

Спор касается не только оплаты услуги, но и трактовки требований закона. Если операторы начнут блокировать немаркированные вызовы, банки могут столкнуться с ограничениями при обзвоне клиентов, в том числе для уведомлений о платежах и продвижения продуктов. При этом позиция банков о том, что обязанность оплачивать маркировку законом прямо не установлена, остается предметом разногласий между участниками рынка.

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